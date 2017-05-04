Источник: МВД отказалось дать убежище журналисту "Новой газеты" Нурматову

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. МВД России отказало журналисту "Новой газеты" гражданину Узбекистана Худоберди Нурматову (псевдоним — Али Феруз) в убежище, теперь он обязан уехать из страны, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.

В марте "Новая газета" сообщила о задержании Нурматова, в отношении которого полицейские составили административный протокол о нарушении правил въезда в Россию. В ОВД "Пресненский" журналисту стало плохо, впоследствии его отпустили в больницу под подписку о невыезде. Выйдя из лечебного учреждения, Нурматов вновь попросил полицию о временном убежище в России.

"Главным управлением по вопросам миграции МВД России принято окончательное решение об отказе в предоставлении временного убежища в России журналисту Новой газеты Худоберди Нурматову (он же Али Феруз). Его жалоба на аналогичное решение ГУМВД по Московской области не удовлетворена", — сказал источник.

По его словам, теперь Нурматов обязан уехать из России: "Если он этого не сделает, то подлежит помещению в изолятор временного содержания и последующей депортации".

Он также напомнил, что Нурматов в 2008 году являлся фигурантом уголовного дела террористической окраски. По свидетельству осужденного за терроризм жителя Тамбова Алексея Никитина, именно Нурматов вовлек его в экстремистскую деятельность, утверждает источник.

"Нурматов распространял печатное издание Мухаммад Джамил Зину "Исламская акида по священному Корану и достоверной сунне", внесенное решением Лефортовского районного суда Москвы в апреле 2015 года в перечень экстремистских материалов. Он же занимался последующим трудоустройством Никитина под начало вербовщиков запрещенной группировки "Исламское государство"", — заявил источник.

Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.

По данным "Новой газеты", Нурматова задержали по требованию узбекских властей, который "покинул Узбекистан несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать". При этом в издании не поверили, "что этот человек — радикальный исламист".