Источник: МВД отказалось дать убежище журналисту "Новой газеты" Нурматову

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. МВД России отказало журналисту "Новой газеты" гражданину Узбекистана Худоберди Нурматову (псевдоним — Али Феруз) в убежище, теперь он обязан уехать из страны, сообщил РИА Новости в четверг источник в правоохранительных органах.
"Главным управлением по вопросам миграции МВД России принято окончательное решение об отказе в предоставлении временного убежища в России журналисту Новой газеты Худоберди Нурматову (он же Али Феруз). Его жалоба на аналогичное решение ГУМВД по Московской области не удовлетворена", — сказал источник.
По его словам, теперь Нурматов обязан уехать из России: "Если он этого не сделает, то подлежит помещению в изолятор временного содержания и последующей депортации".
"Нурматов распространял печатное издание Мухаммад Джамил Зину "Исламская акида по священному Корану и достоверной сунне", внесенное решением Лефортовского районного суда Москвы в апреле 2015 года в перечень экстремистских материалов. Он же занимался последующим трудоустройством Никитина под начало вербовщиков запрещенной группировки "Исламское государство"", — заявил источник.
Официальным комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
По данным "Новой газеты", Нурматова задержали по требованию узбекских властей, который "покинул Узбекистан несколько лет назад из-за того, что местные спецслужбы попытались его завербовать". При этом в издании не поверили, "что этот человек — радикальный исламист".