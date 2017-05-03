В больницах остаются 12 пострадавших при взрыве в метро в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 мая — РИА Новости. В стационарах остаются 12 пострадавших при взрыве в метро Санкт-Петербурга, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

По состоянию на 20:00 (03.05.2017) в стационарах остается 12 пострадавших, средней тяжести 1, удовлетворительно 11, амбулаторное лечение 69. — Анна Митянина (@A_Mitjanina) 3 мая 2017 г.

​Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. По последним данным, общее количество погибших достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника.