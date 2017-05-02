Медведев напомнил о проблеме школьного обучения в три смены

МОСКВА, 2 мая — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев вновь напомнил главам регионов о необходимости решить проблему обучения в школах в три смены.
Решение этой проблемы глава правительства видит только одно — "надо строить новые школы и ремонтировать те, что есть".
Жданова со своей стороны отметила, что в Забайкалье трехсменное обучение пока есть, но "буквально точечно, в нескольких школах в краевом центре". Она также сообщила премьеру, что его поручение о строительстве сельских клубов успешно выполняется.
"Это очень важно, потому что общая задача — подтянуть уровень жизни в сельских территориях к городскому (при всех различиях) — сохраняется, и клубы помогают эту задачу решить. Просьба и дальше этим заниматься", — попросил премьер, напомнив, что сегодня программа по строительству сельских клубов уже развернута по всей стране.