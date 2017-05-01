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Общество

В Москве завершилось первомайское шествие профсоюзов

Сюжет:
Празднование Первомая в 2017 году (8)
11:1901.05.2017
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© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкПервомайская демонстрация трудящихся на Красной площадиПервомайская демонстрация трудящихся на Красной площади
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Первомайская демонстрация в Москве подошла к концу.

Флаг Молдавии у триумфальной арки на центральной площади города Кишинева. Архивное фото
© AFP 2017 / Daniel Mihailescu
В Кишиневе началось первомайское шествие

В акции приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин, глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков, председатель Московской Федерации профсоюзов Михаил Антонцев.

По Красной площади прошли колонны представителей работников образования, колонны спортсменов, представители предприятий оборонного комплекса, работники торговли, строительного комплекса, судостроительной и машиностроительных отраслей и других профсоюзных объединений.

Группы демонстрантов представляли и отдельные округа Москвы.

Также на акцию вышли трудящиеся Подмосковья, студенты, ветераны, представители "Единой России" и других парламентских партий.

Первомайские демонстрации в России. Фотохроника
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© РИА Новости
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Улицы Петрограда, еще не отвыкшие от демонстраций и митингов, вновь наполнились народом с плакатами. На сей раз обошлось без стрельбы.
© Фото : public domainЗдравицы демократической республике и призывы к социализму - еще год назад такое было невозможно себе представить в столице, тем более на Дворцовой площади.Первомайская демонстрация на Дворцовой площади в Петрограде, 1917 год
© Фото : public domain
Здравицы демократической республике и призывы к социализму - еще год назад такое было невозможно себе представить в столице, тем более на Дворцовой площади.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЧеткий строй, серые шинели - в первомайской демонстрации участвовали и солдаты, действующие и бывшие.Демонстрация 1 Мая 1917 года на Верх-Исетском заводе
© РИА Новости
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Четкий строй, серые шинели - в первомайской демонстрации участвовали и солдаты, действующие и бывшие.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Петрограде одним из главных мест проведения демонстрации стало Марсово поле.Митинг на Марсовом поле, посвященный международному празднику труда 1 Мая. Петроград. 1917 год
© РИА Новости
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В Петрограде одним из главных мест проведения демонстрации стало Марсово поле.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМитинги Первомая 1917 года были порой неотличимы от гуляний.Демонстрация на Дворцовой площади в день празднования 1 Мая 1917 года
© РИА Новости
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Митинги Первомая 1917 года были порой неотличимы от гуляний.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЕдва ли не в последний раз российские либералы отмечали Первомай вместе с социалистами. Лозунг "Свобода, равенство, братство" еще не был отброшен и соседствовал с призывами к Интернационалу.Первомайская демонстрация в Петрограде. 1 мая 1917 года
© РИА Новости
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Едва ли не в последний раз российские либералы отмечали Первомай вместе с социалистами. Лозунг "Свобода, равенство, братство" еще не был отброшен и соседствовал с призывами к Интернационалу.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Москве впервые прошла демонстрация того формата, который существовал до последних лет Советской власти: почти парад, составленный из колонн рабочих и дополненный военными.Церемониальный марш-парад солдатских и рабочих организаций на Красной площади в Москве. 1 мая. 1917 год
© РИА Новости
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В Москве впервые прошла демонстрация того формата, который существовал до последних лет Советской власти: почти парад, составленный из колонн рабочих и дополненный военными.
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© РИА Новости
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И все-таки "домашним" этот праздник был только для социалистов, выросших именно из рабочего движения. Флаг Первомая - всегда красный.
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До революции маёвки было принято собирать на периферии города - например, в Сокольниках. В 1917 году впервые эти празднества прошли в центре.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТранспаранты, написанные белыми буквами по красной ткани-кумачу - главная примета Первомая, которая будет сохраняться на следующие 70 лет.Первомайская демонстрация на Красной площади в Москве. 1917 год
© РИА Новости
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Транспаранты, написанные белыми буквами по красной ткани-кумачу - главная примета Первомая, которая будет сохраняться на следующие 70 лет.
© Фото : public domainМноголюдье среди малоэтажных домиков смотрится еще более внушительно, чем среди питерских доходных громад.Первомайская демонстрация в Минске. 1917 год
© Фото : public domain
Многолюдье среди малоэтажных домиков смотрится еще более внушительно, чем среди питерских доходных громад.
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Первомайские демонстрации прошли абсолютно по всей стране, вплоть до Дальнего Востока.
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© РИА Новости
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Украина. На площади - рабочие Харьковского электромеханического завода во время митинга.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПостроить памятники Февральской революции не успели: в следующем, 1918 году уже будет действовать ленинский "план монументальной пропаганды".Живой памятник труду и революции на Думской площади в Одессе 1 мая 1917 года
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Построить памятники Февральской революции не успели: в следующем, 1918 году уже будет действовать ленинский "план монументальной пропаганды".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасные флаги, простые костюмы, веселье - это было единым в 1917 году, будь то среди садов Юга...Первомайская демонстрация в Севастополе в 1917 году
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Красные флаги, простые костюмы, веселье - это было единым в 1917 году, будь то среди садов Юга...
© Фото : архив Остроголового...или холмов и рек СевераПервомайская демонстрация в Пскове. 1917 год
© Фото : архив Остроголового
...или холмов и рек Севера
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