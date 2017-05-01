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Общество

В Совфеде призвали "сдвинуть шкалу ценностей" в пользу "человека-труда"

10:0001.05.2017
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© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкРабочий на заводе. Архивное фотоРабочий на заводе. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Нужно повышать статус человека труда, не скупиться на присвоение людям рабочих профессий соответствующих номинаций и премий для лучших, считает глава социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

"Традиционно 1 мая наша страна отмечает замечательный праздник, который сегодня носит название "День весны и труда". Но, как бы не называли Первомай в разные времена, для большинства россиян этот день символизирует расцвет весны и наступление лета", — сказал сенатор.

По его словам, праздничные демонстрации по всей стране собирают тысячи людей от мала до велика. "Можно с уверенностью сказать, что День весны и труда – это праздник, связывающий поколения наших граждан", — отметил парламентарий.

К сожалению, в последнее время у наших граждан несколько сдвинулась "шкала ценностей" — не в пользу человека труда, посетовал Рязанский. "Считаю, что государство должно повышать авторитет производственно-технического обучения. Нужно вернуть в школы прежние уроки труда, чтобы мальчишки приобретали навыки трудовой деятельности — как минимум, научились держать рабочий инструмент в руках. Необходимо, чтобы производственные практики тоже были неотъемлемой частью учебного процесса в школе", — подчеркнул законодатель.

Рязанский призвал не скупиться на присвоение людям рабочих профессий соответствующих номинаций и премий для лучших. По его словам, профсоюзы во многих регионах России проводят подобные соревнования. "Регионы стали развивать различные формы поощрений и званий. Есть Герои труда Кубани, Кузбасса, Ставрополя. Стали возрождаться отраслевые награды среди строителей, шахтеров, железно­дорожников", — привел пример он.

Надо почаще рассказывать нашей молодежи, что есть такое звание — Герой Труда Российской Федерации, полагает политик. "То есть тему уважения к человеку труда надо ставить всегда во главу угла. Молодежь должна усвоить: ты уважаем, потому что трудишься, а не потому что у тебя много денег, которые достались тебе по наследству", — сказал Рязанский.

По его мнению, необходимо придать новый импульс стройотрядовскому движению. Ведь тогда люди осваивали Дальний Восток и Сибирь, ехали работать на Север не только за "длинным рублем". "Они приобщались к большим проектам, которые реализовывала страна. Я лично участвовал в строительстве Красноярской ГЭС. А кто-то строил железные дороги, БАМ, поднимал комбинаты", — отметил законодатель.

По словам Рязанского, необходимо повышать авторитет инженерного и конструкторского труда. "Ведь то, что сейчас происходит, например, в авиации и космосе — последствия нашего чрезмерного увлечения гуманитарными, экономическими, финансовыми дисциплинами в ущерб инженерным специальностям", — заключил он.

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