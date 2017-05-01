Вступили в силу новые требования к экзаменаторам ГИБДД

МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Приказ министерства внутренних дел РФ, утверждающий требования к сотрудникам ГИБДД, принимающим экзамены на получение водительских прав, в понедельник вступил в силу, сообщается на сайте МВД.
В частности, кроме теоретических знаний в области безопасности дорожного движения, экзаменатор должен в совершенстве обладать приемами управления транспортом и навыками межличностного общения; при конфликтах уметь "распознавать возникновение опасной обстановки и предотвращать возможные риски".
Как отмечается, задача экзаменатора — принять решение о допуске кандидата в водители к управлению транспортом на основании наличия у него необходимых знаний и навыков.
"При разработке требований специалистами Госавтоинспекции были учтены результаты изучения международного и отечественного опыта подготовки и допуска к работе лиц, осуществляющих проверку знаний и навыков у кандидатов в водители, а также результаты проведенного качественного отбора сотрудников Госавтоинспекции, выполняющих указанные функции в настоящее время", — сообщает министерство.
В Госавтоинспекции отметили, что введение квалификационных требований к экзаменаторам позволит повысить не только их профессиональный уровень и качество приема экзаменов, но и уровень общественного доверия к сотрудникам Госавтоинспекции и полиции в целом.