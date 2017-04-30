Собянин пригласил жителей и гостей столицы на "Московскую весну"

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин пригласил горожан и гостей столицы на фестиваль "Московская Весна", который в этом году совмещен с международным конкурсом акапельного пения.

"Приглашаю на фестиваль "Московская весна". В этом году совместили его с международным конкурсом акапельного пения, которое звучит на многих площадках. Ко Дню Победы подготовили специальную программу",- написал Собянин на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

Фестиваль "Московская весна" стартовал в российской столице в пятницу. С 28 апреля по 9 мая город превратится в огромную концертную площадку – музыканты будут выступать на площадях, на вокзалах и даже на балконах домов, для гостей устроят несколько сотен мастер-классов и организуют встречи с известными блогерами.

В этом году "Московская весна" совмещена с международным конкурсом акапельного пения, который завершится на два дня раньше самого фестиваля. Всего гостей фестиваля ждет более 12 тысяч часов живого пения.