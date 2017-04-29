В Москве, Петербурге и других регионах прошли несанкционированные акции

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Немногочисленные акции, как согласованные с властями, так и несанкционированные, прошли в субботу в ряде регионов России, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге; существенных нарушений порядка зафиксировано не было, в некоторых случаях полиции пришлось пресечь попытки противоправных действий.

Несанкционированная акция в Москве

Несанкционированная акция прошла без происшествий в субботу в центре Москвы.

Созданное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" подало ранее в мэрию Москвы заявку на массовую демонстрацию 29 апреля. Власти согласовали мероприятие, но изменили начальную точку маршрута со Славянской площади, где организаторы хотели передать петиции в Администрацию президента на соседней Старой площади, на проспект Сахарова. По заявлению мэрии, Славянская площадь – один из крупнейших транспортных узлов города, и нет возможности такое количество людей на этой площадке сосредоточить единовременно.

Организаторы акции отвергли это предложение и через суд попытались настоять на своем варианте, но получили отказ. В полиции подчеркнули, что в случае если акцию попытаются провести на Славянской площади, она будет считаться несогласованной. Прокуратура предупредила организаторов акции Марию Баронову и Якова Ермакова о недопустимости нарушения закона.

Власти столицы огородили территорию в районе Старой площади. Как сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников, это было сделано для того, чтобы застраховаться "от поведения людей, которые могут себя в том числе неадекватно повести".

Полицейские в громкоговорители предупреждали, что акция не согласована, и призывали людей разойтись. Часть собравшихся проследовала к зданию Администрации президента и передала письма в приёмную.

По завершении пресс-служба ГУ МВД по столице сообщила, что в несанкционированной акции "Открытой России" приняло участие около 250 человек. "Нарушений общественного порядка не допущено", — говорится в сообщении.

Координатор движения "Открытой России" Мария Баронова заявила РИА Новости, что передала в администрацию президента обращение с просьбой организовать независимые институты и обеспечить легитимные выборы. По ее словам, среди основных требований в переданном обращении — создать в России "обстановку для легальных и легитимных выборов" и разрешить всем кандидатам, "в том числе Алексею Навальному, выдвижение в качестве кандидата в 2017 году".

Согласно закону, решение о регистрации кандидатов принимает не глава государства, а Центральная избирательная комиссия после приема необходимых документов. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что любой россиянин может выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента, если отвечает указанным в конституции требованиям.

Член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Андрей Бабушкин, который наблюдал за ходом акции, сообщил РИА Новости, что акция в центре Москвы прошла спокойно, были попытки провокаций, но сотрудники полиции на них не реагировали и вели себя достаточно корректно.

"Сотрудники второго оперативного полка встали вдоль тротуара, чтобы люди не выбегали на проезжую часть, не мешали проезду транспорта. Все было спокойно, чинно, доброжелательно", — сообщил Бабушкин.

"Было несколько провокаторов, которые пытались задирать полицию, но полиция вела себя с ними достаточно корректно, не реагировала на провокации. А так, 90 с лишним процентов людей — это были нормально, конструктивно, спокойно настроенные люди", — добавил член СПЧ.

Петербургской полиции пришлось вмешаться

Акция в Санкт-Петербурге так же была несогласованной, и здесь, в отличие от Москвы, без вмешательства полиции не обошлось, передает пресс-служба регионального ГУМВД.

Как передал корреспондент РИА Новости, акция началась за несколько минут до 14.00 мск, когда к станции метро "Горьковская" прибыл активист "Открытой России" Андрей Пивоваров. В тот момент, когда скопление людей стало мешать проходу людей и выходу из метро, дежурившие на месте сотрудники полиции попросили граждан прекратить участвовать в несанкционированном мероприятии.

"Данное публичное мероприятие проводится с нарушением требований федерального закона номер 54, так как не было согласовано с правительством Санкт-Петербурга", — неоднократно повторял в громкоговоритель сотрудник полиции.

При этом полицейские предупреждали, что граждане, нарушающие закон, будут задержаны и привлечены к ответственности. Также сотрудники правоохранительных органов проинформировали, что к задержанным могут быть применены физическая сила и спецсредства.

В тот момент, когда несколько десятков участников акции и журналисты пытались отойти от выхода из метро, сотрудники полиции блокировали их в несколько колец.

По данным пресс-службы регионального ГУМВД, около 150 человек пытались провести несанкционированную акцию. После предупреждения полицейских по громкой связи о несогласованности мероприятия часть граждан разошлась, а "около 100 человек предприняли попытку нарушить общественный порядок, несмотря на неоднократные законные требования сотрудников полиции". "Данные противоправные действия были пресечены полицейскими", — указано в сообщении пресс-службы.

В Уфе, Нижнем Новгороде и Воронеже все прошло спокойно

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МВД по Башкирии, митинг в Уфе прошел на площади перед дворцом культуры "Химик".

"На согласованный с местными властями митинг собралось около 80 человек. Нарушений общественного порядка не было", — сказал собеседник агентства. При этом координаторы мероприятия предполагали, что в митинге примут участие от 200 до 500 активистов.

В Нижнем Новгороде состоялась несанкционированная акция в центре города, сообщал корреспондент РИА Новости с места событий. В ней приняли участие около 20 человек, они собрались в историческом центре города и прошли группой в Нижегородский кремль, где располагаются большинство общественно-политических ведомств области.

Участники акции назвали свое мероприятие "экскурсией по кремлю", поэтому разрешения на нее они у властей не просили, но, тем не менее, их сопровождали правоохранители. Участники совершили прогулку по территории исторического центра Нижнего Новгорода, в ходе которой оставили несколько обращений в приемной полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе, и разошлись. Нарушений и задержаний участников не случилось.

В Воронеже состоялся согласованный с мэрией митинг оппозиции, который собрал более 40 человек и прошел без нарушений общественного порядка, сообщил РИА Новости официальный представитель Главного управления МВД области.

"На Советской площади состоялось согласованное мероприятие, в котором принял участие 41 человек, нарушений общественного порядка не зафиксировано", — сказал собеседник агентства. По данным организаторов мероприятия, в митинге приняли участие не менее 70 человек.

В Екатеринбурге одного человека удалили с митинга

Заявленное число участников акции в Екатеринбурге составляло 90 человек. По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, в отношении одного из участников митинга в Екатеринбурге составили административный протокол.

"Во время проведения митинга сотрудниками полиции с мероприятия был удален гражданин 1956 года рождения, в руках которого находился плакат, не имеющий отношения к заявленной теме. В отношении него составлен административный протокол по части 5 статьи 20.2 КоАП РФ. Распространенные некоторыми СМИ сведения о том, что в Екатеринбурге на митинге был задержан гражданин, не соответствуют действительности", — сказал Горелых РИА Новости.

На Дальнем Востоке нарушений в связи с заявленной в субботу акцией зафиксировано не было, говорится в сообщении на сайте МВД России. По данным МВД, прошли лишь два одиночных пикета в Петропавловске-Камчатском. Заявленная публичная акция в Хабаровске не состоялась.

Митинг во время семейного фестиваля в Кемерово

Организаторы несанкционированного митинга в Кемерово сообщили РИА Новости о задержании 14 человек. Митинг прошел в сквере "Орбита" во время детского фестиваля.

"Участвовало около 40 человек, 14 из них доставили в суд Центрального района. Одному вменяется статья 19.3 КоАП ("неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции"), остальным — часть 5 статьи 20.2 ("нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования")", — сообщил РИА Новости один из организаторов акции Дмитрий Улитин, которого движение "Открытая Россия" на своем сайте указало как координатора акции в Кемерово.

По его словам, первое уведомление о проведении мероприятия в мэрию было подано 14 апреля, 20 апреля получен отказ в согласовании. Организаторы подали новую заявку, но ответа, как утверждает Улитин, не получили, в связи с чем акция в субботу была несанкционированной.

"В этом месте можно собираться без уведомления до 100 человек, но в это же время там проходило детское мероприятие", — сказал Улитин. В мэрии агентству подтвердили, что днем в сквере "Орбита" проводили семейно-спортивный фестиваль.

В городском управлении МВД, областном главке полиции и городском суде РИА Новости не удалось получить комментарий о числе задержанных и причинах задержания.

Созданное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" ранее анонсировало проведение в ряде российских городов акции 29 апреля. Правоохранительные органы предупреждали организаторов несогласованной акции об ответственности и возможных последствиях, и также заявили, предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, призывы к незаконным действиям, естественно, приведут к абсолютно законной реакции властей.