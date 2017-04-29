В Петербурге начали задерживать участников несанкционированной акции

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 апр — РИА Новости. Несколько десятков человек были блокированы сотрудниками полиции в ходе несанкционированной акции в Петербурге, начались их задержания, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.

Как передает корреспондент РИА Новости, акция началась за несколько минут до 14.00 мск когда к станции метро "Горьковская" прибыл активист "Открытой России" Андрей Пивоваров. В тот момент, когда скопление людей стало мешать проходу людей и выходу из метро, дежурившие на месте сотрудники полиции просили граждан прекратить участвовать в несанкционированном мероприятии.

"Данное публичное мероприятие проводится с нарушением требований федерального закона номер 54, так как не было согласовано с правительством Санкт-Петербурга", — неоднократно повторял в громкоговоритель сотрудник полиции.

При этом полицейские предупреждали, что граждане, нарушающие закон, будут задержаны и привлечены к ответственности. Также сотрудники правоохранительных органов проинформировали, что к задержанным могут быть применены физическая сила и спецсредства.

В тот момент, когда несколько десятков участников акции и журналисты пытались отойти от выхода из метро, сотрудники полиции блокировали их в несколько колец. В настоящее время полицейские сопровождают задержанных в автобусы. Среди задержанных репортеры и фотографы местных изданий.

Созданное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" ранее анонсировало проведение в ряде российских городов акции 29 апреля. Правоохранительные органы предупреждали организаторов несогласованной акции об ответственности и возможных последствиях, и также заявили, предпримут все необходимые меры для обеспечения правопорядка. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, призывы к незаконным действиям, естественно, приведут к абсолютно законной реакции властей.