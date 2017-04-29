Шнуров рассказал, что ему напоминает "Зенит-Арена"

МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров считает, что недавно открытый стадион "Зенит-Арена" похож на "Звезду Смерти" из космической саги "Звёздные войны".

"Мне кажется, что кто-то пытался воплотить идею "Звезды Смерти", её верхнюю часть, из "Звёздных войн". Под землёй там остаток этой фигни. Когда она взлетит, тогда и выпьем", — рассказал музыкант в интервью RT, полная версия которого выйдет 2 мая.

Строительство "Зенит-арены" началось в 2007 году. Изначально планировалось, что первый матч состоится весной 2009 года, но окончательная дата сдачи стадиона менялась более десятка раз.

Разрешение на ввод в эксплуатацию было получено только в конце 2016 года. 22 апреля 2017 года на стадионе состоялась первая игра между "Зенитом" и "Уралом".