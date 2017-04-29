Россияне теряют интерес к празднованию Первомая, показал опрос
МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Праздновать Первое мая в этом году собираются 49% россиян, это самый низкий показатель за 15 лет, следует из результатов опроса "Левада-центра".
Самая высокая доля россиян, планировавших отмечать День весны и труда, было зафиксировано в 2002 году — 69%. Годом ранее этот показатель был равен 45%.
Участвовать в демонстрации 1 мая в поддержку президента и правительства хотели бы 15% респондентов, а против экономической и социальной политики властей — 10%. Отказались бы от участия в подобных акциях 79% и 83% россиян соответственно. По 6% затруднились ответить.
Опрос был проведен с 21 по 24 апреля среди 1,6 тысячи человек. В нем приняли участие совершеннолетние жители из 137 населенных пунктов в 48 регионах страны. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.
Праздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен под несколькими названиями — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. В советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения — 1 мая или Первомай.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУлицы Петрограда, еще не отвыкшие от демонстраций и митингов, вновь наполнились народом с плакатами. На сей раз обошлось без стрельбы.
Улицы Петрограда, еще не отвыкшие от демонстраций и митингов, вновь наполнились народом с плакатами. На сей раз обошлось без стрельбы.
© Фото : public domainЗдравицы демократической республике и призывы к социализму - еще год назад такое было невозможно себе представить в столице, тем более на Дворцовой площади.
Здравицы демократической республике и призывы к социализму - еще год назад такое было невозможно себе представить в столице, тем более на Дворцовой площади.
Четкий строй, серые шинели - в первомайской демонстрации участвовали и солдаты, действующие и бывшие.
В Петрограде одним из главных мест проведения демонстрации стало Марсово поле.
Митинги Первомая 1917 года были порой неотличимы от гуляний.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЕдва ли не в последний раз российские либералы отмечали Первомай вместе с социалистами. Лозунг "Свобода, равенство, братство" еще не был отброшен и соседствовал с призывами к Интернационалу.
Едва ли не в последний раз российские либералы отмечали Первомай вместе с социалистами. Лозунг "Свобода, равенство, братство" еще не был отброшен и соседствовал с призывами к Интернационалу.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Москве впервые прошла демонстрация того формата, который существовал до последних лет Советской власти: почти парад, составленный из колонн рабочих и дополненный военными.
В Москве впервые прошла демонстрация того формата, который существовал до последних лет Советской власти: почти парад, составленный из колонн рабочих и дополненный военными.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки "домашним" этот праздник был только для социалистов, выросших именно из рабочего движения. Флаг Первомая - всегда красный.
И все-таки "домашним" этот праздник был только для социалистов, выросших именно из рабочего движения. Флаг Первомая - всегда красный.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДо революции маёвки было принято собирать на периферии города - например, в Сокольниках. В 1917 году впервые эти празднества прошли в центре.
До революции маёвки было принято собирать на периферии города - например, в Сокольниках. В 1917 году впервые эти празднества прошли в центре.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТранспаранты, написанные белыми буквами по красной ткани-кумачу - главная примета Первомая, которая будет сохраняться на следующие 70 лет.
Транспаранты, написанные белыми буквами по красной ткани-кумачу - главная примета Первомая, которая будет сохраняться на следующие 70 лет.
© Фото : public domainМноголюдье среди малоэтажных домиков смотрится еще более внушительно, чем среди питерских доходных громад.
Многолюдье среди малоэтажных домиков смотрится еще более внушительно, чем среди питерских доходных громад.
Первомайские демонстрации прошли абсолютно по всей стране, вплоть до Дальнего Востока.
Украина. На площади - рабочие Харьковского электромеханического завода во время митинга.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПостроить памятники Февральской революции не успели: в следующем, 1918 году уже будет действовать ленинский "план монументальной пропаганды".
Построить памятники Февральской революции не успели: в следующем, 1918 году уже будет действовать ленинский "план монументальной пропаганды".
Красные флаги, простые костюмы, веселье - это было единым в 1917 году, будь то среди садов Юга...
© Фото : архив Остроголового...или холмов и рек Севера
...или холмов и рек Севера