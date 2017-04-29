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Общество

Россияне теряют интерес к празднованию Первомая, показал опрос

12:2029.04.2017
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© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПервомайская демонстрация на Красной площади. Архивное фотоПервомайская демонстрация на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 апр — РИА Новости. Праздновать Первое мая в этом году собираются 49% россиян, это самый низкий показатель за 15 лет, следует из результатов опроса "Левада-центра".

Первомайская демонстрация на Красной площади. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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"Единая Россия" направила в регионы лозунги к Первомаю
Самая высокая доля россиян, планировавших отмечать День весны и труда, было зафиксировано в 2002 году — 69%. Годом ранее этот показатель был равен 45%.

Участвовать в демонстрации 1 мая в поддержку президента и правительства хотели бы 15% респондентов, а против экономической и социальной политики властей — 10%. Отказались бы от участия в подобных акциях 79% и 83% россиян соответственно. По 6% затруднились ответить.

Опрос был проведен с 21 по 24 апреля среди 1,6 тысячи человек. В нем приняли участие совершеннолетние жители из 137 населенных пунктов в 48 регионах страны. Статистическая погрешность (с вероятностью 0,95) не превышает 1,5% для показателей, близких к 5% / 95%.

Праздник, который отмечают в России, в США и ряде стран Европы, Африки, Латинской Америки и Азии в первый день мая, известен под несколькими названиями — День международной солидарности трудящихся, День Весны и Труда, День труда, День весны. В советское время большинство россиян именовали этот праздник по дате его проведения — 1 мая или Первомай.

Первомайские демонстрации в России. Фотохроника
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУлицы Петрограда, еще не отвыкшие от демонстраций и митингов, вновь наполнились народом с плакатами. На сей раз обошлось без стрельбы.Первомайская демонстрация на Исаакиевской площади
© РИА Новости
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Улицы Петрограда, еще не отвыкшие от демонстраций и митингов, вновь наполнились народом с плакатами. На сей раз обошлось без стрельбы.
© Фото : public domainЗдравицы демократической республике и призывы к социализму - еще год назад такое было невозможно себе представить в столице, тем более на Дворцовой площади.Первомайская демонстрация на Дворцовой площади в Петрограде, 1917 год
© Фото : public domain
Здравицы демократической республике и призывы к социализму - еще год назад такое было невозможно себе представить в столице, тем более на Дворцовой площади.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЧеткий строй, серые шинели - в первомайской демонстрации участвовали и солдаты, действующие и бывшие.Демонстрация 1 Мая 1917 года на Верх-Исетском заводе
© РИА Новости
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Четкий строй, серые шинели - в первомайской демонстрации участвовали и солдаты, действующие и бывшие.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Петрограде одним из главных мест проведения демонстрации стало Марсово поле.Митинг на Марсовом поле, посвященный международному празднику труда 1 Мая. Петроград. 1917 год
© РИА Новости
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В Петрограде одним из главных мест проведения демонстрации стало Марсово поле.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкМитинги Первомая 1917 года были порой неотличимы от гуляний.Демонстрация на Дворцовой площади в день празднования 1 Мая 1917 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Митинги Первомая 1917 года были порой неотличимы от гуляний.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкЕдва ли не в последний раз российские либералы отмечали Первомай вместе с социалистами. Лозунг "Свобода, равенство, братство" еще не был отброшен и соседствовал с призывами к Интернационалу.Первомайская демонстрация в Петрограде. 1 мая 1917 года
© РИА Новости
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Едва ли не в последний раз российские либералы отмечали Первомай вместе с социалистами. Лозунг "Свобода, равенство, братство" еще не был отброшен и соседствовал с призывами к Интернационалу.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВ Москве впервые прошла демонстрация того формата, который существовал до последних лет Советской власти: почти парад, составленный из колонн рабочих и дополненный военными.Церемониальный марш-парад солдатских и рабочих организаций на Красной площади в Москве. 1 мая. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
В Москве впервые прошла демонстрация того формата, который существовал до последних лет Советской власти: почти парад, составленный из колонн рабочих и дополненный военными.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкИ все-таки "домашним" этот праздник был только для социалистов, выросших именно из рабочего движения. Флаг Первомая - всегда красный.Рабочие Москвы на первомайской демонстрации. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
И все-таки "домашним" этот праздник был только для социалистов, выросших именно из рабочего движения. Флаг Первомая - всегда красный.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкДо революции маёвки было принято собирать на периферии города - например, в Сокольниках. В 1917 году впервые эти празднества прошли в центре.Участники Первомайской демонстрации на Скобелевской площади в Москве. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
До революции маёвки было принято собирать на периферии города - например, в Сокольниках. В 1917 году впервые эти празднества прошли в центре.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкТранспаранты, написанные белыми буквами по красной ткани-кумачу - главная примета Первомая, которая будет сохраняться на следующие 70 лет.Первомайская демонстрация на Красной площади в Москве. 1917 год
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Транспаранты, написанные белыми буквами по красной ткани-кумачу - главная примета Первомая, которая будет сохраняться на следующие 70 лет.
© Фото : public domainМноголюдье среди малоэтажных домиков смотрится еще более внушительно, чем среди питерских доходных громад.Первомайская демонстрация в Минске. 1917 год
© Фото : public domain
Многолюдье среди малоэтажных домиков смотрится еще более внушительно, чем среди питерских доходных громад.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервомайские демонстрации прошли абсолютно по всей стране, вплоть до Дальнего Востока.Демонстрация 1 Мая 1917 года во Владивостоке на Светланской улице
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Первомайские демонстрации прошли абсолютно по всей стране, вплоть до Дальнего Востока.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкУкраина. На площади - рабочие Харьковского электромеханического завода во время митинга.Первомайская демонстрация в Харькове в 1917 году
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Украина. На площади - рабочие Харьковского электромеханического завода во время митинга.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПостроить памятники Февральской революции не успели: в следующем, 1918 году уже будет действовать ленинский "план монументальной пропаганды".Живой памятник труду и революции на Думской площади в Одессе 1 мая 1917 года
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Построить памятники Февральской революции не успели: в следующем, 1918 году уже будет действовать ленинский "план монументальной пропаганды".
© РИА НовостиПерейти в фотобанкКрасные флаги, простые костюмы, веселье - это было единым в 1917 году, будь то среди садов Юга...Первомайская демонстрация в Севастополе в 1917 году
© РИА Новости
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Красные флаги, простые костюмы, веселье - это было единым в 1917 году, будь то среди садов Юга...
© Фото : архив Остроголового...или холмов и рек СевераПервомайская демонстрация в Пскове. 1917 год
© Фото : архив Остроголового
...или холмов и рек Севера
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