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Общество

Путин в Кремле вручил золотые звезды Героя труда

14:3428.04.2017
(обновлено: 14:35 28.04.2017)
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© РИА Новости . Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле. Архивное фотоПрезидент РФ Владимир Путин вручает государственные награды в Кремле. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Кремле вручил золотые звезды Героя труда РФ пятерым гражданам, среди которых худрук московского театра "Современник" Галина Волчек и экс-глава Татарстана Минтимер Шаймиев.

Кроме того в этом году, в соответствии с указом президента, награды удостоены слесарь-монтажник "Севмаша" Алексей Иванов, главврач краснодарской больницы Владимир Порханов и лесничий из Якутии Варвара Устинова.

Во время награждения президент отметил, что имя Минтимера Шаймиева прочно связано развитием и укреплением российской государственности, и в том, что "Россия выстояла на крутом историческом переломе, сберегла суверенитет и единство своего многонационального народа" есть личная заслуга Шаймиева.

"Неоценимый его вклад в развитие и Татарстана — одного из самых успешных и динамичных регионов нашей страны, а также в сохранении культурного наследия России", — сказал Путин.

По словам президента, слесарь-монтажник Алексей Иванов является примером того, как принципиально важны в любом деле личные ответственность, мастерство, творческая смелость и "как труд одного человека влияет на обороноспособность огромного государства".

"Опытный и инициативный рабочий, он не раз на месте, в цеху, что называется, доводил до ума сложнейшие элементы современной техники для подводного флота нашей страны", — подчеркнул глава государства.

Говоря о лесничем Варваре Устиновой, Путин заявил, что благодаря ее ежедневному труду и заботе процветает почти 3 тысячи гектаров территории. Она, по его словам, возглавляет одно из образцовых лесничеств, где грамотно и гармонично сочетают хозяйственную деятельность и воспроизводство лесов и следят за их самочувствием.

На счету главврача краснодарской больницы Владимира Порханова множество спасенных жизней. "Именно о таких как Владимир Алексеевич людях принято говорить — талантливый человек талантлив во всем. Что самое главное, свои многочисленные таланты он без остатка отдает людям", — подчеркнул президент.

Во время награждения Путин отметил талант и педагогический дар режиссера Галины Волчек, которая работает в искусстве уже более 60 лет. Ее стаж, по словам президента, "измеряется не только многогранной палитрой ярких образов и уникальных постановок", но и "искренней любовью нескольких поколений зрителей", причем не только в России.

"Достаточно упомянуть ошеломляющий успех "Современника" в Соединенных Штатах в конце 70-х годов, и то нетерпение, с которым ждут ваш театр и сегодня за рубежами нашей страны", — сказал президент.

В 2016 году награды за труд были удостоены депутат Госдумы Иосиф Кобзон, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, старший чабан агрокооператива "Цокто-Хангил" Далай Гунгаев, гендиректор, генеральный конструктор Опытного конструкторского бюро "Новатор" Павел Камнев, учитель муниципального Лицея математики и информатики Саратова Людмила Корнилова.

Указ об установлении звания "Герой труда" Путин подписал 29 марта 2013 года. Звания удостаиваются граждане РФ за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности. Золотую медаль "Герой Труда Российской Федерации" носят на левой стороне груди выше других госнаград. Она весит 15 граммов, изготовлена из золота высшей пробы (14,5 грамма).

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