Европейский университет оспорил решение суда об отзыве лицензии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу Европейского университета на решение об аннулировании его лицензии на осуществление образовательной деятельности по иску Рособрнадзора, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Апелляционная жалоба на решение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 27.03.2017", — сообщается в карточке дела. Дата слушаний в Тринадцатом арбитражном апелляционном суде пока не назначена.

Ранее в марте арбитраж удовлетворил иск Рособрнадзора об аннулировании лицензии Европейского университета №2227 от 28 июня 2016 года, которая дает ему право осуществлять образовательную деятельность и является бессрочной.

"В данном случае судом учитываются… неоднократное привлечение ответчика в судебном порядке к административной ответственности за нарушение установленных законодательством об образовании требований к правилам оказания платных образовательных услуг, за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), за нарушение установленного… порядка приема в образовательную организацию; грубый характер допущенных ответчиком нарушений лицензионных требований и условий,… длительность неустранения обнаруженных нарушений", — отмечается в оспариваемом судебном акте.

Как сообщалось ранее, Европейский университет в декабре 2016 года возобновил занятия после того, как лицензия была приостановлена по решению районного суда из-за неустраненных нарушений. Тогда университет сообщал, что действие распоряжения Рособрнадзора о приостановлении лицензии было приостановлено в качестве обеспечительных мер в рамках судебного спора университета с образовательным ведомством в арбитраже Москвы.

Как следует из материалов на портале "Электронное правосудие", помимо судебного спора с Рособрнадзором, Европейский университет в настоящее время проиграл спор с комитетом имущественных отношений Петербурга, который расторг договор аренды здания учебного заведения площадью около 6 тысяч квадратных метров на Гагаринской улице в Центральном районе Петербурга.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.