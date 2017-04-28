Европейский университет оспорил решение суда об отзыве лицензии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 апр — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал жалобу Европейского университета на решение об аннулировании его лицензии на осуществление образовательной деятельности по иску Рособрнадзора, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".
Ранее в марте арбитраж удовлетворил иск Рособрнадзора об аннулировании лицензии Европейского университета №2227 от 28 июня 2016 года, которая дает ему право осуществлять образовательную деятельность и является бессрочной.
"В данном случае судом учитываются… неоднократное привлечение ответчика в судебном порядке к административной ответственности за нарушение установленных законодательством об образовании требований к правилам оказания платных образовательных услуг, за осуществление деятельности, не связанной с извлечением прибыли, с грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), за нарушение установленного… порядка приема в образовательную организацию; грубый характер допущенных ответчиком нарушений лицензионных требований и условий,… длительность неустранения обнаруженных нарушений", — отмечается в оспариваемом судебном акте.
Как следует из материалов на портале "Электронное правосудие", помимо судебного спора с Рособрнадзором, Европейский университет в настоящее время проиграл спор с комитетом имущественных отношений Петербурга, который расторг договор аренды здания учебного заведения площадью около 6 тысяч квадратных метров на Гагаринской улице в Центральном районе Петербурга.
Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 году и начал свою работу в 1996 году как обучающая аспирантура по социальным и гуманитарным наукам (антропология, история, история искусств, политические науки, социология, экономика). В состав учредителей Европейского университета входят, в частности, экс-министр финансов РФ, глава совета Центра стратегических разработок (ЦСР), заместитель председателя Экономического совета при президенте РФ Алексей Кудрин и директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.