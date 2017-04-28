Моряки с затонувшего у берегов Турции судна "Лиман" вернулись в Россию

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Экипаж исследовательского судна Черноморского флота РФ "Лиман", затонувшего у берегов Турции, доставлен в Россию самолетом военно-транспортной авиации, сообщает в пятницу телеканал "Россия-24".

Исследовательское судно Черноморского флота РФ "Лиман" в четверг получило пробоину после столкновения с другим кораблем в Черном море под флагом Того в 40 километрах от Босфора. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе дирекции береговой охраны, турецкие спасатели спасли 78 человек, их состояние удовлетворительное. Само судно, по данным Минобороны РФ, затонуло.

"Самолет Минобороны РФ доставил экипаж затонувшего судна "Лиман" в Россию", — говорится в сообщении, показанном в эфире "России-24".