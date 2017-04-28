В Госдуме выступили против возращения празднику 1 мая советского названия

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов, первый замруководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев выступает против возвращения празднику 1 мая советского названия, как и против любых других изменений в календаре праздников России, заявил он РИА Новости в пятницу.

"Коммунисты России" направили обращение в министерство труда и социальной политики с предложением вернуть празднику 1 мая советское название — День международной солидарности трудящихся, сообщил РИА Новости председатель партии Максим Сурайкин.

"Мне кажется, что нужно отстать от праздничного календаря. Он есть и есть. И менять в нем ближайшие годы ничего не нужно", — сказал Исаев.

Он добавил, что работники профсоюзов как называли этот праздник Днем солидарности трудящихся, так и называют. "Каждый вкладывает своё название, своё понимание и в этом смысле специальных законодательных решений не нужно", — заключил депутат.

Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история идет с 1 мая 1886 года, когда американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8. Тогда демонстрация не увенчалась успехом, однако спустя три года эта идея была поддержана на Парижским конгрессе трудящихся, и 1 мая был утвержден Всемирный день солидарности трудящихся.