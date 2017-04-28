"Коммунисты России" предложили вернуть празднику 1 мая советское название

МОСКВА, 28 апр — РИА Новости, Екатерина Кованова. "Коммунисты России" предлагают вернуть празднику 1 мая советское название — День международной солидарности трудящихся, партия направила свои предложения в Минтруд, сообщил РИА Новости председатель партии Максим Сурайкин.

"Мы обратились по этому вопросу в министерство труда и социальной политики. Первое мая в постсоветской России всегда являлось выходным днем, как и сейчас, однако название День Весны и Труда — крайне неудачное, оно было принято в лихие 90-е, на волне ельцинской антикоммунистической истерии", — сказал Сурайкин агентству, отметив, что партия также направит свои предложения руководству страны.

Он напомнил, что Россия, согласно конституции — социальное государство и, следовательно, обеспечение социальной справедливости признается, как приоритет.

"Первомай — это именно день борьбы людей наемного труда за социальную справедливость и день солидарности граждан в такой борьбе. Сегодня мы возвращаем многие советские традиции и принципы в российскую жизнь, и поэтому возвращение праздничному дню исконного исторического названия — День международной солидарности трудящихся — было бы правильно", — заключил Сурайкин.

Первого мая во многих странах мира отмечается День труда. Его история идет с 1 мая 1886 года, когда американские рабочие организовали забастовку, выдвинув требование сократить рабочий день с 15 часов до 8. Тогда демонстрация не увенчалась успехом, однако спустя три года эта идея была поддержана на Парижским конгрессе трудящихся, и 1 мая был утвержден Всемирный день солидарности трудящихся.