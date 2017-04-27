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Общество

Волгоградские друзья-пивовары поделятся "дикими традициями" с Европой

15:5827.04.2017
(обновлено: 16:02 27.04.2017)
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Три друга-пивовара из Волгограда в мае примут участие в одном из крупнейших независимых пивных фестивалей Европы Mikkeller Copenhagen Beer Celebration в Копенгагене. Об этом пишет агентство Sputnik.

Бармен наливает пиво в бокал. Архивное фото
© Fotolia / Monet
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Станислав Редкозубов и Андрей и Александр Гусевы — создатели и владельцы бара "ALYASKA" в Волгограде. Сами себя они называют "олимпийская сборная барменов России".

Редкозубов рассказал Sputnik о том, как их пригласили на Mikkeller Copenhagen Beer Celebration, и о снятом пивоварами видеоролике, удивившем не только организаторов, но и многих пользователей интернета.

"Нас пригласили поработать (на фестивале — прим. ред.) в одном из спонтанно созданных баров, предназначенных только для пивоваров со всего мира. Это что-то типа закрытой вечеринки", — сказал Редкозубов.

По его словам, подобное мероприятие имеет, помимо всего прочего, "символическое" значение для крафтового пивоварения "с эстетической и идеологической точки зрения". И вот теперь на фестивале можно будет насладиться "капелькой русских пивных традиций".

Организаторы мероприятия попросили волгоградцев рассказать о себе, а они в ответ сняли небольшой видеоролик, пропитанный самоиронией и юмором. В видео, в частности, молодые люди продают автомобиль "Жигули", чтобы купить билеты до Дании, а потом открывают и разливают пиво разными нелепыми способами.

По ходу фильма голос за кадром рассказывает по-английски с русским акцентом о трех друзьях, которые любят в жизни только две вещи: "Пиво и нашего духовного лидера Миккеля Борга Бьергсё (Mikkel Borg Bjergsø, один из основателей микропивоварни "Миккелер" — Mikkeller — прим. ред.).

Бокалы с вином. Архивное фото
© Fotolia / Maksim Shebeko
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"Мы продали всё ценное, что у нас было, и купили три билета в Данию, чтобы принять участие в фестивале Mikkeller Beer Celebration. Мы нальём вам пива, хотите вы этого или нет. Мы изучаем лучшие методы открывания бутылок, учимся, как правильно разливать пиво в бокалы. И даже если бокалов нет, мы всегда найдём выход. (…) И конечно, мы учим датский. Увидимся в Копенгагене в мае, друзья! Пиво или смерть! " — говорится в видеоролике.

"Это одно из лучших видео, которые я когда-либо видел", — пишет один из пользователей Facebook. "Блестяще", — отзывается другой. Некоторые даже сочли ролик " гениальным".

Видео было создано в результате творческого эксперимента. "Они (организаторы — ред.) не ограничивали нас ни в чем и не навязывали нам никаких сценариев, так что мы были предоставлены сами себе. И потом нам помогли наши друзья. Среди них были все необходимые специалисты: художники, дизайнеры, операторы, колористы, звукорежиссёры, переводчики, дикторы и саунд-продюсеры",- рассказывает Редкозубов.

По его словам, идея сценария возникла достаточно быстро, и необходимые кадры были отсняты за одни выходные. Ролик демонстрирует не только хорошее чувство юмора, но и истинное "я" трех друзей, которые аккаунты своего бара в соцсетях ведут в похожем стиле.

 

"Ну, скажем, мы и в жизни примерно такие же. Мы никого не хотели этим обидеть или похвалить. Это скорее образы, карикатуры о жизни в "Матушке России". Для этого там так много самоиронии. Это же здорово — немного посмеяться над собой! Многие этого боятся, или стесняются, или избегают — не знаю, почему" — говорит Редкозубов в заключение.

 

 

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