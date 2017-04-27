Глава Дагестана: необходимо повышать качество образования в школах

МАХАЧКАЛА, 27 апр — РИА Новости. Необходимо повышать качество образования в школах Дагестана, улучшать профориентационную работу, сообщил глава республики Рамазан Абдулатипов.

Об этом руководитель региона заявил в ходе работы образовательного форума "Новое качество: новые цели" накануне. Форум проходил на базе Дагестанского института развития образования. В нем работало 11 секций, где рассматривались разработанные регионом проекты по повышению качества образования, чтобы, с учетом полученных на форуме замечаний, запустить новые инициативы с 1 сентября 2017 года. В форуме участвовали преподаватели вузов республики, депутаты народного собрания Дагестана, представители министерств, ведомств, муниципальных образований, активисты-общественники и студенты.

"Сегодня мы собрались, чтобы обсудить острые вопросы и предложить решения, которые позволят образованию республики сделать очередной шаг по пути повышения его качества, содержательной наполненности и воспитательного эффекта. Мы должны создать молодому поколению все условия для получения качественного современного образования. От состояния системы образования зависит, каким будет наше общество", — сказал Абдулатипов.

При этом он подчеркнул, что на достигнутом останавливаться нельзя и средний уровень выпускников Дагестана еще отстает от уровня выпускников по стране.

"Необходимо повышать качество преподавания в школе, улучшить профориентационную работу. Если система образования и культура не опережают человеческое общество, то само общество будет отставать", — выразил уверенность глава Дагестана.

Вице-премьер Дагестана Екатерина Толстикова заявила на форуме о том, что пришла пора переходить от формального порядка работы к качественной составляющей.

"Это указание главы Дагестана мы уже начали реализовывать в каждом образовательном учреждении республики. За последние четыре месяца были проведены встречи практически со всеми участниками образовательного процесса, обсужден весь спектр проблем, существующих в этой сфере. Для нас важно, чтобы в рамках работы секций форума были рассмотрены заявленные проекты и конструктивные предложения, замечания по ним. Это позволит более предметно продолжить нашу работу и запустить сформулированные инициативы уже с первого сентября", — сказала Толстикова.

Он подчеркнула, что главный вопрос, которому надо уделить внимание — это качество подготовки педагогических кадров.

"В Дагестане 1,454 тысяч школ, из которых 1,285 тысяч находится в сельской местности, то есть более 60% ребят находится в селе. Поэтому приоритет нужно сделать на развитие сельских школ, чтобы они стали центрами развития села", — отметила вице-премьер.