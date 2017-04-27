В Госдуму внесли законопроект против нелегального распространения sim-карт

МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Группа сенаторов во главе с Валентиной Матвиенко внесла в Госдуму законопроект, направленный на предотвращение нелегального распространения sim-карт, следует из базы данных нижней палаты парламента.
В целях осуществления проверки достоверности вносимых в базу данных операторов связи сведений об абоненте предлагается предоставить таким операторам возможность проверять эти сведения посредством использования квалифицированной электронной подписи и информационных систем.
Сведения могут проверяться с использованием Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Сейчас в связи с тем, что сотрудники абонентов — юрлиц или ИП не состоят в правоотношениях с оператором связи, передача сведений о таких пользователях без их согласия невозможна. Законопроектом предлагается внести изменение в статью 53 закона "О связи" с целью передачи такими абонентами оператору связи сведений о сотрудниках (пользователях), которым выданы sim-карты для служебной деятельности.