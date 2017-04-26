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Общество

Совфед одобрил закон о регулировании деятельности онлайн-кинотеатров

16:3926.04.2017
(обновлено: 16:40 26.04.2017)
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© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ. Архивное фотоЗдание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду закон, регулирующий деятельность онлайн-кинотеатров в РФ и устанавливающий штрафы до 3 миллионов рублей за несоблюдение ими законодательства.

Девушка с ноутбуком. Архивное фото
© Fotolia / Photographee.eu
Правительство назвало условие поддержки законопроекта об онлайн-кинотеатрах
Документ обязывает владельца аудиовизуального сервиса не допускать его использования в целях совершения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну. Также не допускается распространение материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм.

Предусмотрено создание и ведение Роскомнадзором реестра онлайн кинотеатров.

Устанавливается, что владельцем аудиовизуального сервиса может выступать российское юридическое лицо или гражданин РФ, не имеющий гражданства другого государства.

Согласно закону, иностранное государство, международная организация, а также находящаяся под их контролем организация, иностранное юрлицо, российское юрлицо, доля иностранного участия в уставном капитале которого составляет более 20%, иностранный гражданин, лицо без гражданства, гражданин РФ, имеющий гражданство другого государства, их аффилированные лица, в совокупности или каждый в отдельности вправе осуществлять владение, управление либо контроль в отношении более чем 20% долей (акций) в уставном капитале владельца аудиовизуального сервиса при условии, что это будет согласовано с правительственной комиссией. Эта норма будет распространяться на онлайн-кинотеатры, количество пользователей которых на территории РФ составляет менее 50% от общего количества их пользователей.

Просмотр телевизора. Архивное фото
© Fotolia / steheap
В ФАС прокомментировали законопроект об онлайн-кинотеатрах
Закон вводит административную ответственность за нарушения в этой сфере. За распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации незарегистрированных СМИ предусматривается штраф для граждан в размере от 5 до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 до 700 тысяч рублей.

Нарушение владельцем аудиовизуального сервиса установленного порядка распространения среди детей информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, будет наказываться штрафом для граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 300 до 500 тысяч рублей.

Вводится административная ответственность за распространение владельцем аудиовизуального сервиса информации, содержащей публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности. Это повлечет штраф для граждан в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юрлиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Помимо этого, предусмотрены штрафы за неисполнение владельцем аудиовизуального сервиса требований Роскомнадзора об устранении нарушений законодательства РФ: для граждан — в размере от 50 до 100 тысяч рублей, для должностных лиц — от 200 до 400 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 до 1 миллиона рублей. За повторное совершение административного правонарушения предусмотрен штраф до 3 миллионов рублей.-0-

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