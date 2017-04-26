Совфед одобрил закон о помощи инвалидам-колясочникам при посадке в поезда

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сенаторы в среду одобрили закон об ответственности перевозчиков за организацию посадки и высадки в поездах инвалидов на креслах-колясках.

Документ направлен на исключение ситуаций, когда инвалидам с ограниченной мобильностью не оказывается услуга по посадке на поезд и высадке из него. Для этого в устав железнодорожного транспорта вносится поправка о том, что ответственность за посадку и высадку будет совместная для перевозчика и владельца инфраструктуры. Сейчас отвечает за это только владелец инфраструктуры, поясняют авторы.

По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, необходимость таких изменений продиктована тем, что в пригородном железнодорожном сообщении на подавляющем большинстве остановочных пунктов (более чем на восьми тысячах) персонала владельца инфраструктуры нет. Здесь работают только работники перевозчика, в обязанность которых помощь инвалидам не входит. Теперь это предполагается исправить, уточнила она.

"Для инвалида, особенно колясочника, если его никто не сопровождал из близких, электричка, как правило, была недоступной. Теперь перевозчик будет обязан помочь инвалиду войти или выйти из вагона, а у инвалида есть полное право требовать такую услугу", — сказала сенатор.

Поскольку времени на подготовку к оказанию инвалидам этой услуги не так много, Карелова "очень бы советовала тем, кто отвечает за перевозку пассажиров, продумать, как ее организовать, в том числе на небольших станциях".