Сенаторы одобрили закон о получении пособий по безработице сиротами

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Сенаторы в среду одобрили закон, устанавливающий возможность получения безработными детьми-сиротами одновременно и пособия по безработице, и стипендии за обучение в течение установленных шести месяцев.

Поправками предлагается предоставить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, впервые ищущим работу и впервые признанным в установленном порядке безработными, право на получение пособия по безработице в течение шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных в размере среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ.

Если они в течение шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных направляются органами службы занятости для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, им также может быть назначена стипендия в размере этого пособия.

К категории граждан, впервые ищущих работу, также предлагается отнести детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, которые в возрасте от 14 до 18 лет по направлению органов службы занятости принимали участие во временном трудоустройстве в свободное от учебы время, а также проходили производственную практику, предусмотренную образовательными программами.