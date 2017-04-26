В дагестанских больницах остаются десять пострадавших от взрыва в школе

МАХАЧКАЛА, 26 апр — РИА Новости. Десять человек продолжают оставаться госпитализированными после взрыва гранаты в компьютерном зале в Цумадинском районе Дагестана, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
"В данный период 10 человек остаются госпитализированными. Сегодня из центральной районной больницы в Цумадинском районе выписали одного пострадавшего. В состоянии трех госпитализированных, которые были перевезены в Махачкалу, наблюдается улучшение",- сказал собеседник агентства.
Он отметил, что группа специалистов из Петербурга во вторник осмотрела ребенка, 2007 года рождения, который также пострадал в результате взрыва, и высоко оценила работу дагестанских специалистов.