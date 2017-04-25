Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон об электронном больничном

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон об использовании листка нетрудоспособности в электронной форме.

Сенаторы рассмотрят документ в среду.

Сейчас для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по закону требует предъявить листок нетрудоспособности, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.

Поправками предусматривается возможность оформления больничного как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц и имеющего равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бланке.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2017 года.

"Социальная сфера, как и другие сферы нашей жизни, не должна отставать от времени. Электронная форма больничного листа – это свидетельство нового технологического уровня работы не только медицинских учреждений, но и всех субъектов социального страхования", — сказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Пилотный проект

По словам сенатора, электронная форма больничного листа хорошо зарекомендовала себя за время реализации пилотного проекта "Электронный листок нетрудоспособности", который был начат три года назад. В нем принимали участие отделения Фонда социального страхования РФ, медицинские организации и работодатели.

Карелова отметила, что в Москве, Астраханской и Белгородской областях, которые первыми стали использовать электронную форму больничного листа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью, особых затруднений введение новшества не вызвало.

По мнению вице-спикера, преимущества электронной формы очевидны.

"Она удобна, экономит время пациентов и медиков: пациент, если чувствует себя здоровым, сможет "закрыть" больничный без визита к врачу, история его болезни, причина, по которой выдан больничный лист, место и время его оформления, сохранится в электронном архиве", — сказала законодатель.

Кроме того, нововведение будет содействовать своевременной оплате листков нетрудоспособности, пояснила Карелова, так как взаимодействие и обмен сведениями всех субъектов социального страхования — медицинской организации, Фонда соцстрахования и работодателей – станет более четким.

"Безусловно, не все организации, особенно в глубинке, готовы быстро перейти на эту технологию. Поэтому бумажная форма остается пока действительной наравне с электронной. А у граждан будет выбор – оформить листок нетрудоспособности в привычном бумажном виде либо в электронном, дав на это свое письменное согласие", — уточнила сенатор.