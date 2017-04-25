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Общество

Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон об электронном больничном

16:1525.04.2017
(обновлено: 16:16 25.04.2017)
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© РИА Новости . Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЗдание Совета Федерации РФ. Архивное фотоЗдание Совета Федерации РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон об использовании листка нетрудоспособности в электронной форме.

Медсестра заполняет больничный лист. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
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Сенаторы рассмотрят документ в среду.

Сейчас для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по закону требует предъявить листок нетрудоспособности, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.

Поправками предусматривается возможность оформления больничного как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц и имеющего равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бланке.

Закон должен вступить в силу с 1 июля 2017 года.

"Социальная сфера, как и другие сферы нашей жизни, не должна отставать от времени. Электронная форма больничного листа – это свидетельство нового технологического уровня работы не только медицинских учреждений, но и всех субъектов социального страхования", — сказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.

Пилотный проект

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© РИА Новости . Евгений Самарин
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По словам сенатора, электронная форма больничного листа хорошо зарекомендовала себя за время реализации пилотного проекта "Электронный листок нетрудоспособности", который был начат три года назад. В нем принимали участие отделения Фонда социального страхования РФ, медицинские организации и работодатели.

Карелова отметила, что в Москве, Астраханской и Белгородской областях, которые первыми стали использовать электронную форму больничного листа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью, особых затруднений введение новшества не вызвало.

По мнению вице-спикера, преимущества электронной формы очевидны.

"Она удобна, экономит время пациентов и медиков: пациент, если чувствует себя здоровым, сможет "закрыть" больничный без визита к врачу, история его болезни, причина, по которой выдан больничный лист, место и время его оформления, сохранится в электронном архиве", — сказала законодатель.

Кроме того, нововведение будет содействовать своевременной оплате листков нетрудоспособности, пояснила Карелова, так как взаимодействие и обмен сведениями всех субъектов социального страхования — медицинской организации, Фонда соцстрахования и работодателей – станет более четким.

"Безусловно, не все организации, особенно в глубинке, готовы быстро перейти на эту технологию. Поэтому бумажная форма остается пока действительной наравне с электронной. А у граждан будет выбор – оформить листок нетрудоспособности в привычном бумажном виде либо в электронном, дав на это свое письменное согласие", — уточнила сенатор.

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