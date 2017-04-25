Комитет Совфеда рекомендовал одобрить закон об электронном больничном

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Социальный комитет Совфеда на заседании во вторник рекомендовал палате одобрить закон об использовании листка нетрудоспособности в электронной форме.
Сейчас для назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам по закону требует предъявить листок нетрудоспособности, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.
Поправками предусматривается возможность оформления больничного как на бумажном носителе, так и в форме электронного документа, сформированного в автоматизированной информационной системе, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц и имеющего равную юридическую силу с листком нетрудоспособности, оформленным на бланке.
Закон должен вступить в силу с 1 июля 2017 года.
"Социальная сфера, как и другие сферы нашей жизни, не должна отставать от времени. Электронная форма больничного листа – это свидетельство нового технологического уровня работы не только медицинских учреждений, но и всех субъектов социального страхования", — сказала вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова.
Пилотный проект
Карелова отметила, что в Москве, Астраханской и Белгородской областях, которые первыми стали использовать электронную форму больничного листа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью, особых затруднений введение новшества не вызвало.
По мнению вице-спикера, преимущества электронной формы очевидны.
"Она удобна, экономит время пациентов и медиков: пациент, если чувствует себя здоровым, сможет "закрыть" больничный без визита к врачу, история его болезни, причина, по которой выдан больничный лист, место и время его оформления, сохранится в электронном архиве", — сказала законодатель.
Кроме того, нововведение будет содействовать своевременной оплате листков нетрудоспособности, пояснила Карелова, так как взаимодействие и обмен сведениями всех субъектов социального страхования — медицинской организации, Фонда соцстрахования и работодателей – станет более четким.
"Безусловно, не все организации, особенно в глубинке, готовы быстро перейти на эту технологию. Поэтому бумажная форма остается пока действительной наравне с электронной. А у граждан будет выбор – оформить листок нетрудоспособности в привычном бумажном виде либо в электронном, дав на это свое письменное согласие", — уточнила сенатор.