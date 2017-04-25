Эсеры обратились к Чайке из-за отказа Смольного провести акций в Петербурге

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Петербургское отделение партии "Справедливая Россия" обратилось к генпрокурору России Юрию Чайке с требованием проверить обоснованность отказов властей города в проведении мирных массовых акций в центре Северной столицы, сообщает пресс-служба партии "Справедливая Россия" в Санкт-Петербурге.

"Петербургские справедливороссы направили обращение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с требованием проверить правовую обоснованность регулярных отказов городских властей в проведении мирных массовых акций в центре Санкт-Петербурга", — говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, на прошлой неделе комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга отказал оппозиционному градозащитному комитету, куда входят и представители "Справедливой России", в проведении 1 мая марша в защиту Петербурга по Невскому проспекту. Однако, вместо этого им было предложено собраться в Полюстровском парке.

"Считаю отказ органа власти Санкт-Петербурга в проведении мероприятия в запрошенных местах и в запрошенное время, а также предложение об их проведении в ином месте, немотивированными и необоснованными. Отмечаю, что данные действия совершаются не впервые, когда вместо запрошенного места, являющегося историческим местом проведения митингов и шествий, органом власти предлагается их проведение на периферии", — говорится в обращении к генпрокурору, подписанном лидером СР в петербургском парламенте Алексеем Ковалевым.

Руководитель петербургского отделения партии СР Марина Шишкина подчеркивает, что отделение полностью поддерживает градозащитный комитет. "Оппозиционеры и градозащитники будут настаивать на формировании общей колонны на первомайском Марше в защиту Петербурга", — добавила Шишкина.