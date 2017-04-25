Пострадавшего при взрыве в Дагестане прооперируют во вторник

МАХАЧКАЛА, 25 апр — РИА Новости. Одного из пострадавших при взрыве гранаты в компьютерном зале Цумадинского района Дагестана прооперируют во вторник в республиканской клинической больнице в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального минздрава.

Взрыв гранаты прогремел в частном компьютерном зале в селе Агвали Цумадинского района Дагестана после полудня в понедельник. В результате происшествия один подросток погиб, еще 10 получили ранения. СК возбудил дело по статьям "причинение смерти по неосторожности" и "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств".

По данным регионального минздрава, трое пострадавших находятся в среднетяжелом состоянии, одного из них прооперируют во вторник.

"Пострадавший 2007 года рождения в данный период находится в детской республиканской клинической больнице с черепно-мозговой травмой. Второй пострадавший, 20-й летний парень, находится в республиканской клинической больнице также с черепно-мозговой травмой. Он получил осколочное ранение, сегодня его прооперируют. Третий пострадавший находится в медсанчасти МВД. Состояние всех трех пострадавших можно оценивать как стабильно среднетяжелое", — рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что дети, получившие ранения легкой тяжести, продолжают оставаться в центральной больнице в Цумадинском районе. "Их количество и состояние будет сообщено позднее", — отметил собеседник агентства.