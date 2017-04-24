ЮНЕСКО призвала власти России расследовать смерть журналиста Андрущенко

ПАРИЖ, 24 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в понедельник призвала власти РФ расследовать нападение на журналиста газеты "Новый Петербург" Николая Андрущенко, которое привело к его смерти.

"Я осуждаю нападение на Николая Андрущенко. Я призываю российские власти провести тщательное расследование этого акта насилия, который служит ударом по свободе выражения мнений, и привлечь виновных к ответственности", — говорится в заявлении Боковой.

Соучредитель газеты "Новый Петербург" Андрущенко работал по правозащитной и криминальной тематике. В 2008 году журналисту, писавшему полемические статьи, было предъявлено обвинение в клевете, призывам к экстремистской деятельности и оскорблении представителя власти. Однако по прошествии времени дела были прекращены.

Вечером 9 марта он был госпитализирован с травмой головы после того, как его избили неизвестные. После этого его ввели в медикаментозную кому. Смерть наступила утром 19 апреля.