Журналист газеты "Новый Петербург" скончался после избиения

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 апр – РИА Новости. Журналист газеты "Новый Петербург" Николай Андрущенко, на которого, по данным СМИ, ранее было совершено нападение, скончался в Петербурге, сообщил в среду РИА Новости сотрудник редакции газеты Денис Усов.

"Вечером 9 марта он был госпитализирован с травмой головы. После этого его ввели в медикаментозную кому. Сегодня утром Николай скончался", — сказал собеседник агентства.

Соучредитель газеты "Новый Петербург" Андрущенко работал по правозащитной и криминальной тематике. В 2008 году журналисту, писавшему полемические статьи, было предъявлено обвинение в клевете, призывам к экстремистской деятельности и оскорблении представителя власти. Однако по прошествии времени дела были прекращены.