В петербургских больницах остаются 22 пострадавших при взрыве в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. В настоящее время в стационарах остаются 22 пострадавших при взрыве в петербургском метро, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.
45.6%Нет, не намерен(а) поддаваться страху
21.7%Да, но вынужден(а) ездить на нем
6.1%Да, решил(а) пересесть на другой вид транспорта
26.6%Я вообще не пользуюсь метро
По данным на пятницу, как сообщала Митянина, из 22 пострадавших в больницах в состоянии средней тяжести находится трое, в удовлетворительном — 19. На амбулаторном лечении находилось 59 человек.
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