В петербургских больницах остаются 22 пострадавших при взрыве в метро

Взрыв в метро в Санкт-Петербурге (563)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. В настоящее время в стационарах остаются 22 пострадавших при взрыве в петербургском метро, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

"По состоянию на 11.00 24 апреля ситуация с пострадавшими не изменилась. В стационарах остается 22 пострадавших", — написала она в своем микроблоге в Twitter

По данным на пятницу, как сообщала Митянина, из 22 пострадавших в больницах в состоянии средней тяжести находится трое, в удовлетворительном — 19. На амбулаторном лечении находилось 59 человек.

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