Комитет Совфеда поддержал ратификацию протокола к Конвенции по ЕСПЧ

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Международный комитет Совфеда рекомендовал палате ратифицировать протокол, вносящий изменения в Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и указывающий на субсидиарную роль Европейского Суда по правам человека (ЕСПЧ) по отношению к национальным правовым системам.

Документ, который сенаторы планируют рассмотреть в среду, также предусматривает наличие у государств-участников определенной свободы усмотрения при применении Конвенции на национальном уровне.

Данный протокол, в частности, сокращает срок на обращение с жалобами в ЕСПЧ — с полугода до четырех месяцев, а также упрощает критерий приемлемости жалоб.

Согласно новой норме, ЕСПЧ объявляет неприемлемой любую индивидуальную жалобу, если сочтет, что заявитель не понес значительный ущерб — если только принцип уважения прав человека, как они определены в Конвенции и протоколах к ней, не требует рассмотрения жалобы по существу.

Протокол N15 разрешает Палатам ЕСПЧ уступать свою юрисдикцию в пользу Большой Палаты вне зависимости от возможных возражений сторон разбирательства.

Кроме того, в преамбулу Конвенции включается указание на принцип субсидиарности, согласно которому государства несут основную ответственность за обеспечение прав и свобод, гарантированных Конвенцией и протоколами к ней, и пользуются при этом свободой усмотрения, надзор в отношении реализации которой осуществляется ЕСПЧ.

Замминистра юстиции РФ Михаил Гальперин ранее заявил, что количество индивидуальных жалоб в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) против РФ неуклонно снижается. По его словам, жалоб против РФ в 2011 году — 12454, в 2012 году уже 10754 жалобы, в 2013 году — 12328, в 2014 году — 8913 и в 2015 году — 6003 индивидуальных жалобы.