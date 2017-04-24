Идете в хвосте: Матвиенко раскритиковала работу Роскомнадзора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила дать оценку работе Роскомнадзора в связи с тем, что вопросы по пресечению нелегального контента в интернете решаются ведомством недостаточно активно.

"Вы – орган исполнительный власти, который за это отвечает. Вы отвечаете за эту сферу и вы должны действовать энергично, используя все возможности. Где ваша активность?" — сказала Матвиенко на заседании президиума законодателей в Санкт-Петербурге.

Она предложила комплексно заслушать программу федеральной службы по надзору в сфере связи на заседании в Госдуме или в Совете Федерации.

"Может, они не теми направлениями занимаются, не приоритетными? Может, нам дать оценку работе федерального агентства?" — сказала Матвиенко.

По словам спикера Совфеда, надзорное ведомство "идет в хвосте". "Вам президент дает поручения, Госдума, Совет Федерации, а вы что сами не понимаете, что вы должны на результат работать, а не на процесс? Пока складывается впечатление отсутствия всякой инициативы и заинтересованности в решении этих острых вопросов", — добавила она.