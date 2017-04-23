Пранкеры объяснили, зачем разыграли Скрипку после его слов о русском языке

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), позвонившие сделавшему скандальные заявления о русском языке украинскому музыканту Олегу Скрипке от лица главы МВД Украины, считают, что такие заявления сеют ненависть между украинцами, говорящими на русском и украинском языках.
"Как только позвонил "министр Аваков" — музыкант принялся извиняться за свои слова и был счастлив "получить" место в совете при МВД. Кроме того, поразило его заявление о том, что украинские военные должны идти захватывать Крым и Донбасс. И тут же Скрипка говорит, что артисты не должны вмешиваться в политику", — рассказал РИА Новости Кузнецов.
Cам Скрипка прокомментировал разговор с пранкерами в Facebook. Он заявил, что речь "Авакова" вызвала у него подозрения, но он продолжил общаться "с должным уважением", при этом записав часть разговора на диктофон. По словам музыканта, розыгрыш организовали те, кто намерен "не дать украинскому языку занимать достойное место на Украине". В своей записи Скрипка еще раз принес извинения за высказывание о гетто.