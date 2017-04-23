Пранкеры объяснили, зачем разыграли Скрипку после его слов о русском языке

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус), позвонившие сделавшему скандальные заявления о русском языке украинскому музыканту Олегу Скрипке от лица главы МВД Украины, считают, что такие заявления сеют ненависть между украинцами, говорящими на русском и украинском языках.

Ранее лидер группы "Вопли Видоплясова" Скрипка предложил создать гетто для тех, кто не может выучить украинский, потому что они "имеют низкий IQ". Глава МВД Арсен Аваков, чаще выступающий по-русски, назвал это предложение омерзительным. Пранкеры позвонили Скрипке от имени Авакова, и в разговоре с ними музыкант извинился за свои слова.

"Как только позвонил "министр Аваков" — музыкант принялся извиняться за свои слова и был счастлив "получить" место в совете при МВД. Кроме того, поразило его заявление о том, что украинские военные должны идти захватывать Крым и Донбасс. И тут же Скрипка говорит, что артисты не должны вмешиваться в политику", — рассказал РИА Новости Кузнецов.

"Такие болтуны, я считаю, как раз и сеют ненависть между украинцами, говорящими на русском или украинском", — добавил он, отвечая на вопрос, почему пранкеры решили позвонить Скрипке.

Cам Скрипка прокомментировал разговор с пранкерами в Facebook. Он заявил, что речь "Авакова" вызвала у него подозрения, но он продолжил общаться "с должным уважением", при этом записав часть разговора на диктофон. По словам музыканта, розыгрыш организовали те, кто намерен "не дать украинскому языку занимать достойное место на Украине". В своей записи Скрипка еще раз принес извинения за высказывание о гетто.