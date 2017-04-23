20 дней после взрыва. Что известно о причастных к теракту в Петербурге

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Лариса Жукова. Число погибших от теракта в Петербурге составляет уже 16 человек. В минувшую пятницу в больнице скончалась 56-летняя женщина. В медучреждениях города остаются 24 пострадавших. Между тем, ФСБ заявляет о том, что все подозреваемые в подготовке теракта задержаны. Подробнее об этом – в материале РИА Новости.

Хронология задержаний

Взрыв в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел 3 апреля. Позднее в подземке на станции "Площадь Восстания" обезвредили еще одну бомбу, которая была замаскирована под автомобильный огнетушитель. На месте погибли одиннадцать человек, еще четверо скончались в больнице. Полсотни людей получили ранения.

По версии следствия, исполнителем теракта стал 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Его личность подтвердила экспертиза ДНК и процедура опознания с участием родителей.

Первых подозреваемых арестовали спустя несколько дней после трагедии. В ночь на 6 апреля силовики провели спецоперацию в квартире на Товарищеском проспекте, 22. Там были обнаружены элементы взрывного устройства, аналогичные бомбе, сработавшей в день теракта в метро.

Все шестеро задержанных оказались уроженцами Средней Азии. По данным "Коммерсанта", среди них находились два несостоявшихся смертника. Один из них якобы должен был забрать бомбу в метро, а второй, "возможно, собирался совершить самоподрыв на траурных мероприятиях по жертвам теракта". Невский районный суд Петербурга отправил их под стражу до 2 июня.

Одновременно в Москве Басманный суд санкционировал аресты еще двоих предполагаемых сообщников Джалилова. При обыске по месту их жительства были обнаружены пистолет, граната, тротиловые шашки и детонаторы. Оба взяты под стражу до 3 июня.

Чуть больше недели спустя, 17 апреля, в Одинцовском районе Подмосковья был задержан Аброр Азимов – один из предполагаемых организаторов теракта, который, по данным ФСБ России, готовил террориста-смертника. Его брат Акрам, который, по данным спецслужбы, "оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке теракта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций", был задержан в Москве 20 апреля.

Личности подозреваемых

Шохиста Каримова, 45 лет

Каримова рассказала в суде, что является гражданкой Узбекистана, разведена, у нее трое детей, один из которых несовершеннолетний – сейчас ему 16 лет. По-русски говорила плохо, помогал переводчик. В Москве она работала в кафе "Лесное" заготовщицей зелени и жила там же. Точный адрес, однако, назвать не смогла. Известно, что заведение располагалось в поселке Лесной Городок Одинцовского района.

При задержании из дамской сумочки матери троих детей Каримовой изъяли гранату Ф-1, два промышленных детонатора, запал и микросхему. Ее адвокат Муса Абдулвахабов заявил, что оружие подзащитной подбросили: "Оперативные службы в масках появились раньше следователя и подложили гранату в дамскую сумку Каримовой. Оперативник взял запал и протирал им о волосы Каримовой, а затем заставил ее протирать провода о подмышки, чтобы остались биологические следы. Посмотрите на нее, она абсолютно невиновный человек. 25 лет прожила в Узбекистане. В Москву приехала в сентябре прошлого года и никогда не была в Петербурге. Работала на самых грязных работах, в том числе посудомойкой".

Сама Каримова также заявила, что у нее хроническая болезнь почек, что ее подставили и что с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым она не знакома. Но это не помогло: суд заключил ее под стражу на два месяца.

Содик Ортиков, 39 лет

Ортиков родился и вырос в городе Курган-Тюбе – административном центре Хатлонской области Таджикистана. По данным посольства, последние 15 лет он работал в России, в том числе, в одном из ресторанов Москвы. В суде он рассказал, что работал поваром в кафе "Лесное", где Каримова заготавливала зелень.

При задержании у него изъяли пистолет Макарова. В суде выяснилось, что незадолго до подрыва Акбаржон Джалилов позвонил, как говорилось в материалах дела, "неустановленному лицу", а этот человек, в свою очередь, связался с Садыком Ортиковым. Возможно, террорист просто хотел попрощаться со своими знакомыми, но не исключено, что он докладывал о своей готовности к акции.

Кроме того, известно, что в марте, вернувшись из очередной поездки в родной для него киргизский город Ош, Джалилов не сразу направился в Санкт-Петербург, а вначале побывал в Москве. Возможно, он останавливался у повара и зеленщицы в Лесном Городке.

Впрочем, причастность к Джалилову и теракту Ортиков отрицал.

Ибрагибжон Ерматов, 23 года

Ерматов, уроженец Киргизии, по собственным словам, работал в северной столице подсобным работником, и вместе с братом занимался отделкой квартир. Ерматов рассказал журналистам, что был знаком с Джалиловым — они вместе работали в 2015 году в кафе "Суши Wok", расположенном во Всеволожске Ленинградской области.

По его утверждению, он не знал, что в кладовке квартиры Товарищеском проспекте хранилась бомба. Свою вину не признавал, утверждая, что он, как истинный мусульманин, отрицательно относится к радикальным группировкам, в том числе к запрещенному в России "Исламскому государству".

Азамжон Махмудов, 23 года

Махмудов родился в одном из самых древних городов Узбекистана – Бухаре. Известно, что в Петербурге проживает не менее трех лет, но официально не работает и нигде не зарегистрирован.

На вопрос об его отношении к аресту по уголовному делу о содействии терроризму и незаконном обороте взрывчатки Махмудов через переводчика ответил "на усмотрение суда".

Дилмурод Муидинов, 20 лет

Муидинов – земляк Джалилова, родился в городе Ош Киргизии. Окончил 9 классов средней школы, затем переехал в Петербург. Мать осталась на родине, отец умер. В северной столице работал поваром в той же сети суши-баров, что и Ерматов и Джалилов. На суде он сообщил, что имеет хронический бронхит и спинную грыжу, свою вину не признал.

Сейфулла Хакимов, 39 лет

Хакимов, как и смертник, уроженец Узбекистана и гражданин Киргизии. Женат, трое детей.

В Петербурге был зарегистрирован до декабря 2017 года. Неофициально работал на стройке, точный адрес которой в суде не назвал. По словам переводчика, свою вину Хакимов отрицал. В числе проблем со здоровьем переводчик отметил, что Хакимов перенёс инфаркт и имеет вторую группу инвалидности по болезни сердца.

Бахрам Ергашев, 39 лет

Уроженец и гражданин Киргизии. Окончил 9 классов средней школы, женат, имеет троих детей. Работал в Петербурге на стройке. Точного адреса проживания, где его задержали, не вспомнил.

Махамадюсуф Мирзаалимов, 21 год

Мирзаалимов, так же, уроженец города Ош Киргизии, единственный из всех арестованных имеет российское гражданство. Зарегистрирован во Владивостоке. Окончил 9 классов школы, работал в том же "Суши Wok", что и Джалилов, Ерматов и Муидинов.

Личности предполагаемых организаторов

Известен предполагаемый организатор взрыва — 26-летний этнический узбек, уроженец Киргизии Аброр Азимов. По версии следствия, он лично готовил смертника Джалилова. При задержании в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья у него изъяли боевой пистолет.

По данным информагентства "24.kg", Азимов не получил даже среднего образования – отучился всего 7 классов. В 2009 году он покинул Киргизию и переехал на Украину. Прожил там четыре года, и в конце 2013-го перебрался в Россию вместе с братом Акрамом. Жил в Лесном городке Одинцовского района, где и остальные задержанные по данному уголовному делу.

В 23 года женился, почти сразу родилась дочь. Год назад жена покинула его и вернулась на родину к матери Азимова вместе с ребенком – у девочки ограниченные возможности здоровья, она нуждается в лечении. Официально Азимов не был трудоустроен, но, по словам родственников, работал с братом в суши-баре.

По информации Sputnik Кыргызстан, в доме, где рос Аброр, живет его мать, которая после развода с мужем воспитывала пятерых детей. В доме также живут супруги братьев Аброра.

Как и Джалилов, Азимов, согласно отметкам в заграничном паспорте, дважды выезжал в Турцию – в декабре 2016 года и в марте нынешнего. Но родственники подозреваемого не верят, что он может быть причастен к теракту в метро Санкт-Петербурга, и считают, что его подставили. Они сообщили журналистам, что Аброр и его старший брат Акрам "никогда не были религиозными фанатиками и не ходили в мечеть". Супруга Аброра подтвердила, что ее муж действительно был в Турции, но транзитом из Сеула.

19 апреля ФСБ сообщила, что в Новой Москве задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова – Акрам Азимов, 1988 года рождения. У него изъяли боевую гранату РГД-5.

Мать Азимова заявила, что сына похитили из больницы в киргизском Оше. Хотя, по словам родственников, 15 апреля он был прооперирован в киргизском Джалал-Абаде и находился в больничной палате, когда на допрос его забрали сотрудники регионального управления госкомитета нацбезопасности. Ни в клинику, ни домой он так и не вернулся. В ГКНБ же утверждают, что отпустили его в тот же день.

Старший брат Аброра, Акрам Азимов созванивался со смертником Акбаржоном Джалиловым и переводил ему деньги, полученные в Турции от члена международной террористической группировки, выяснил Следственный комитет России. Помимо этого, Азизов занимался подделкой документов, чтобы члены этой группировки могли беспрепятственно предвигаться по территории России, говорится в решении Басманного суда об аресте Азимова. Какая именно террористическая группировка финансировала теракт, не уточняется.

Главный же подозреваемый Аброр Азимов свою вину не отрицал. "Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду. Я не осознавал, что оказываю соучастие террористической деятельности", — заявил Азимов в суде. Какую именно команду ему дали и кто, он не уточнил.

В четверг директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта. Его имя пока не называется.