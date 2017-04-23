США
23.0423 апреля10:21МСК
USD56.23-0.19
EUR60.32-0.30
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

20 дней после взрыва. Что известно о причастных к теракту в Петербурге

09:5723.04.2017
0600
© РИА Новости . Виталий БелоусовПерейти в фотобанкАкция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в МосквеАкция памяти и солидарности Питер - Мы с тобой! в Москве
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости, Лариса Жукова. Число погибших от теракта в Петербурге составляет уже 16 человек. В минувшую пятницу в больнице скончалась 56-летняя женщина. В медучреждениях города остаются 24 пострадавших. Между тем, ФСБ заявляет о том, что все подозреваемые в подготовке теракта задержаны. Подробнее об этом – в материале РИА Новости.

Хронология задержаний

Взрыв в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" прогремел 3 апреля. Позднее в подземке на станции "Площадь Восстания" обезвредили еще одну бомбу, которая была замаскирована под автомобильный огнетушитель. На месте погибли одиннадцать человек, еще четверо скончались в больнице. Полсотни людей получили ранения.

Фото предполагаемого террориста-смертника на странице ВКонтакте
© vk.com/Akbar Djalilov
Знакомый смертника Джалилова: "Мы занимались спортом, а не религией"

По версии следствия, исполнителем теракта стал 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Его личность подтвердила экспертиза ДНК и процедура опознания с участием родителей.

Первых подозреваемых арестовали спустя несколько дней после трагедии. В ночь на 6 апреля силовики провели спецоперацию в квартире на Товарищеском проспекте, 22. Там были обнаружены элементы взрывного устройства, аналогичные бомбе, сработавшей в день теракта в метро.

Все шестеро  задержанных оказались уроженцами Средней Азии. По данным "Коммерсанта", среди них находились два несостоявшихся смертника. Один из них якобы должен был забрать бомбу в метро, а второй, "возможно, собирался совершить самоподрыв на траурных мероприятиях по жертвам теракта". Невский районный суд Петербурга отправил их под стражу до 2 июня.

© РИА Новости . Александр КряжевПерейти в фотобанкАкция "Вечер памяти" в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге в Новосибирске
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Акция "Вечер памяти" в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге в Новосибирске

Одновременно в Москве Басманный суд санкционировал аресты еще двоих предполагаемых сообщников Джалилова. При обыске по месту их жительства были обнаружены пистолет, граната, тротиловые шашки и детонаторы. Оба взяты под стражу до 3 июня.

Чуть больше недели спустя, 17 апреля, в Одинцовском районе Подмосковья был задержан Аброр Азимов – один из предполагаемых организаторов теракта, который, по данным ФСБ России, готовил террориста-смертника. Его брат Акрам, который, по данным спецслужбы, "оказывал пособническую помощь по переправке денежных средств, использованных при подготовке теракта, а также по организации канала связи с эмиссарами международных террористических организаций", был задержан в Москве 20 апреля.

Личности подозреваемых

Шохиста Каримова, 45 лет

© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкРассмотрение ходатайства следствия об аресте предполагаемых соучастников теракта в метро Санкт-Петербурга
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте предполагаемых соучастников теракта в метро Санкт-Петербурга

Каримова рассказала в суде, что является гражданкой Узбекистана, разведена, у нее трое детей, один из которых несовершеннолетний – сейчас ему 16 лет. По-русски говорила плохо, помогал переводчик. В Москве она работала в кафе "Лесное" заготовщицей зелени и жила там же. Точный адрес, однако, назвать не смогла. Известно, что заведение располагалось в поселке Лесной Городок Одинцовского района.

Цветы в память о погибших в метро Санкт–Петербурга
© РИА Новости . Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Прерванная весна. Петербургские студенты приняли теракт на себя

При задержании из дамской сумочки матери троих детей Каримовой изъяли гранату Ф-1, два промышленных детонатора, запал и микросхему. Ее адвокат Муса Абдулвахабов заявил, что оружие подзащитной подбросили: "Оперативные службы в масках появились раньше следователя и подложили гранату в дамскую сумку Каримовой.  Оперативник взял запал и протирал им о волосы Каримовой, а затем заставил ее протирать провода о подмышки, чтобы остались биологические следы. Посмотрите на нее, она абсолютно невиновный человек. 25 лет прожила в Узбекистане. В Москву приехала в сентябре прошлого года  и никогда не была в Петербурге. Работала на самых грязных работах, в том числе посудомойкой".

Сама Каримова также заявила, что у нее хроническая болезнь почек, что ее подставили и что с террористом-смертником Акбаржоном Джалиловым она не знакома. Но это не помогло: суд заключил ее под стражу на два месяца.

Содик Ортиков, 39 лет

© РИА Новости . Григорий СысоевПерейти в фотобанкПодозреваемый в соучастии в совершении теракта в петербургском метро Содик Ортиков в Басманном районном суде Москвы. 7 апреля 2017
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Подозреваемый в соучастии в совершении теракта в петербургском метро Содик Ортиков в Басманном районном суде Москвы. 7 апреля 2017

Ортиков родился и вырос в городе Курган-Тюбе – административном центре Хатлонской области Таджикистана. По данным посольства, последние 15 лет он работал в России, в том числе, в одном из ресторанов Москвы. В суде он рассказал, что работал поваром в кафе "Лесное", где Каримова заготавливала зелень.

При задержании у него изъяли пистолет Макарова. В суде выяснилось, что незадолго до подрыва Акбаржон Джалилов позвонил, как говорилось в материалах дела, "неустановленному лицу", а этот человек, в свою очередь, связался с Садыком Ортиковым. Возможно, террорист просто хотел попрощаться со своими знакомыми, но не исключено, что он докладывал о своей готовности к акции.

Кроме того, известно, что в марте, вернувшись из очередной поездки в родной для него киргизский город Ош, Джалилов не сразу направился в Санкт-Петербург, а вначале побывал в Москве. Возможно, он останавливался у повара и зеленщицы в Лесном Городке.

Впрочем, причастность к Джалилову и теракту Ортиков отрицал.

Ибрагибжон Ерматов, 23 года

© РИА Новости . Анатолий МедведьПерейти в фотобанкСуд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге

Ерматов, уроженец Киргизии, по собственным словам, работал в северной столице подсобным работником, и вместе с братом занимался отделкой квартир. Ерматов рассказал журналистам, что был знаком с Джалиловым — они вместе работали в 2015 году в кафе "Суши Wok", расположенном во Всеволожске Ленинградской области.

По его утверждению, он не знал, что в кладовке квартиры Товарищеском проспекте хранилась бомба. Свою вину не признавал, утверждая, что он, как истинный мусульманин, отрицательно относится к радикальным группировкам, в том числе к запрещенному в России "Исламскому государству".

Азамжон Махмудов, 23 года

© РИА Новости . Анатолий МедведьПерейти в фотобанкСуд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге

Махмудов родился в одном из самых древних городов Узбекистана – Бухаре. Известно, что в Петербурге проживает не менее трех лет, но официально не работает и нигде не зарегистрирован.

На вопрос об его отношении к аресту по уголовному делу о содействии терроризму и незаконном обороте взрывчатки Махмудов через переводчика ответил "на усмотрение суда".

Дилмурод Муидинов, 20 лет

Муидинов – земляк Джалилова, родился в городе Ош Киргизии. Окончил 9 классов средней школы, затем переехал в Петербург. Мать осталась на родине, отец умер. В северной столице работал поваром в той же сети суши-баров, что и Ерматов и Джалилов. На суде он сообщил, что имеет хронический бронхит и спинную грыжу, свою вину не признал.

Сейфулла Хакимов, 39 лет

Хакимов, как и смертник, уроженец Узбекистана и гражданин Киргизии. Женат, трое детей.

В Петербурге был зарегистрирован до декабря 2017 года. Неофициально работал на стройке, точный адрес которой в суде не назвал. По словам переводчика, свою вину Хакимов отрицал. В числе проблем со здоровьем переводчик отметил, что Хакимов перенёс инфаркт и имеет вторую группу инвалидности по болезни сердца.

Бахрам Ергашев, 39 лет

© РИА Новости . Анатолий МедведьПерейти в фотобанкСуд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге

Уроженец и гражданин Киргизии. Окончил 9 классов средней школы, женат, имеет троих детей.  Работал в Петербурге на стройке. Точного адреса проживания, где его задержали, не вспомнил.

Махамадюсуф Мирзаалимов, 21 год

© РИА Новости . Анатолий МедведьПерейти в фотобанкСуд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Анатолий Медведь
Перейти в фотобанк
Суд арестовал предполагаемых соучастников теракта в Санкт-Петербурге

Мирзаалимов, так же, уроженец города Ош Киргизии, единственный из всех арестованных имеет российское гражданство. Зарегистрирован во Владивостоке. Окончил 9 классов школы, работал в том же "Суши Wok", что и Джалилов, Ерматов и Муидинов.

Личности предполагаемых организаторов

Известен предполагаемый организатор взрыва — 26-летний этнический узбек, уроженец Киргизии Аброр Азимов. По версии следствия, он лично готовил смертника Джалилова. При задержании в ходе спецоперации ФСБ в Одинцовском районе Подмосковья у него изъяли боевой пистолет.

По данным информагентства "24.kg", Азимов не получил даже среднего образования – отучился всего 7 классов. В 2009 году он покинул Киргизию и переехал на Украину. Прожил там четыре года, и в конце 2013-го перебрался в Россию вместе с братом Акрамом. Жил в Лесном городке Одинцовского района, где и остальные задержанные по данному уголовному делу.

© РИА Новости . Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПредполагаемый организатор теракта в метро Петербурга Аброр Азимов на заседании в Басманном суде Москвы
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Предполагаемый организатор теракта в метро Петербурга Аброр Азимов на заседании в Басманном суде Москвы

В 23 года женился, почти сразу родилась дочь.  Год назад жена покинула его и вернулась на родину к матери Азимова вместе с ребенком – у девочки ограниченные возможности здоровья, она нуждается в лечении. Официально Азимов не был трудоустроен, но, по словам родственников, работал с братом в суши-баре.

Траур в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Виталий Подвицкий
Тревога и скорбь на Неве. Репортаж из города, пережившего теракт

По информации Sputnik Кыргызстан, в доме, где рос Аброр, живет его мать, которая после развода с мужем воспитывала пятерых детей. В доме также живут супруги братьев Аброра.

Как и Джалилов, Азимов, согласно отметкам в заграничном паспорте, дважды выезжал в Турцию – в декабре 2016 года и в марте нынешнего. Но родственники подозреваемого не верят, что он может быть причастен к теракту в метро Санкт-Петербурга, и считают, что его подставили. Они сообщили журналистам, что Аброр и его старший брат Акрам "никогда не были религиозными фанатиками и не ходили в мечеть". Супруга Аброра подтвердила, что ее муж действительно был в Турции, но транзитом из Сеула.

19 апреля ФСБ сообщила, что в Новой Москве задержан старший брат организатора расследуемого преступления Аброра Азимова – Акрам Азимов, 1988 года рождения. У него изъяли боевую гранату РГД-5.

© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФПерейти в фотобанкЗадержание сотрудниками ФСБ в Новой Москве Акрама Азимова
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
Перейти в фотобанк
Задержание сотрудниками ФСБ в Новой Москве Акрама Азимова

Мать Азимова заявила, что сына похитили из больницы в киргизском Оше. Хотя, по словам родственников, 15 апреля он был прооперирован в киргизском Джалал-Абаде и находился в больничной палате, когда на допрос его забрали сотрудники регионального управления госкомитета нацбезопасности. Ни в клинику, ни домой он так и не вернулся. В ГКНБ же утверждают, что отпустили его в тот же день.

Старший брат Аброра, Акрам Азимов созванивался со смертником Акбаржоном Джалиловым и переводил ему деньги, полученные в Турции от члена международной террористической группировки, выяснил Следственный комитет России. Помимо этого, Азизов занимался подделкой документов, чтобы члены этой группировки могли беспрепятственно предвигаться по территории России, говорится в решении Басманного суда об аресте Азимова. Какая именно террористическая группировка финансировала теракт, не уточняется.

Жители Санкт-Петербурга на Марсовом поле со свечами в память о погибших в результате теракта в метро
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
"Признайтесь в своей уязвимости": психолог, пострадавший от теракта в метро

Главный же подозреваемый Аброр Азимов свою вину не отрицал. "Против ареста я не возражаю. То, что я причастен к взрыву — я этого не говорил. Мое участие есть, но не прямое. Мне дали команду. Я не осознавал, что оказываю соучастие террористической деятельности", — заявил Азимов в суде. Какую именно команду ему дали и кто, он не уточнил.

В четверг директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что спецслужбы установили личность заказчика теракта. Его имя пока не называется.

Комментировать
+
Общество
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена