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Общество

Директор Исаакиевского собора заявил об уходе с должности

Сюжет:
Передача Исаакиевского собора РПЦ (167)
12:2422.04.2017
(обновлено: 12:28 22.04.2017)
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© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фотоИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Директор музея "Исаакиевский собор" Николай Буров сообщил РИА Новости о своем уходе с должности с 1 июня.

Вербное воскресенье. Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Игорь Руссак
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"Первого июня я перестану работать. Во-первых, я на 65-м году жизни, во-вторых, 5 июня заканчивается мой контракт. А я предпочитаю уходить по доброй воле: не быть уволенным, а уволиться по собственному желанию", — сказал Буров.

Он добавил, что "ситуация вокруг музея пока никак не движется, но город, комитет по культуре уверяют, что они проявят максимум внимания к обустройству людей в любой ситуации". "Я очень надеюсь на такое решение. А как будет развиваться ситуация, пока сказать трудно, она остается подвешенной", — заметил Буров.

Ситуация вокруг Исаакиевского собора вызвала общественный резонанс, когда власти Петербурга решили передать собор на 49 лет РПЦ в безвозмездное пользование с сохранением музейно-просветительских функций. Прежним остается и юридический статус объекта — его владельцем остается город. Общественность обеспокоена судьбой Исаакия, несмотря на заявление представителей РПЦ, что музейные функции будут расширены, а вход в собор станет бесплатным.

Позднее Горизбирком Петербурга утвердил регистрацию инициативной группы по проведению референдума о судьбе Исаакиевского собора. Этот вопрос городской парламент может рассмотреть 26 апреля на пленарном заседании.

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© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкИсаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры, один из лучших кафедральных соборов Европы.Памятник Николаю I у Исаакиевскиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге – уникальный памятник отечественной архитектуры, один из лучших кафедральных соборов Европы.
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГрандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра. Это одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора.Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Грандиозность храма определяют его размеры: высота 101,5 метра; длина 111,2 метра; ширина 97,6 метра. Это одна из архитектурных доминант Санкт-Петербурга и второе по высоте здание после Петропавловского собора.
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЦеремония открытия Исаакиевского собора состоялась в июне 1858 года.<br /><br />На фото: вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец (Законодательное собрание).Вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Церемония открытия Исаакиевского собора состоялась в июне 1858 года.<br /><br />На фото: вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец (Законодательное собрание).
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы.Вид на Исаакиевский собор с Сенатской площади в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
На внутреннее убранство собора пошло 400 кг золота, 16 тонн малахита, 500 кг лазурита и тысяча тонн бронзы.
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-ПетербургеВид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Вид с колоннады Исаакиевского собора на Свято-Троицкий собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВо внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень.Вид с колоннады Исаакиевского собора на Мариинский дворец в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Во внутреннем убранстве собора представлены все виды монументально-декоративного искусства – живопись, скульптура, мозаика, цветной облицовочный камень.
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкХрам украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.Власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор РПЦ
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Храм украшен скульптурами ангелов на наружном аттике, ангелов со светильником, евангелистов и апостолов на фронтонах портиков. На балюстраде главного купола находятся 24 скульптуры ангелов и архангелов.
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкХрам имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.Подъем на колоннаду Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Храм имеет три престола: центральный – во имя святого Исаакия Далматского; левый придел – во имя святого великого князя Александра Невского; правый – во имя святой великомученицы Екатерины. Особо чтимая святыня – список Тихвинской иконы Божией Матери.
© РИА Новости . Игорь РуссакПерейти в фотобанкКрестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Игорь Руссак
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Крестный ход возле Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкВ связи с тем, что Исаакиевский собор возводился необычайно долго, в Петербурге ходили слухи о намеренной задержке стройки, поскольку главному архитектору Исаакиевского собора, Огюсту Монферрану, якобы было предсказано, что он будет жив до тех пор, пока строится собор.Луна на фоне скульптурных композиций Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
В связи с тем, что Исаакиевский собор возводился необычайно долго, в Петербурге ходили слухи о намеренной задержке стройки, поскольку главному архитектору Исаакиевского собора, Огюсту Монферрану, якобы было предсказано, что он будет жив до тех пор, пока строится собор.
© РИА Новости . Руслан ШамуковПерейти в фотобанкМультимедийное 3D-маппинг шоу "Фестиваль Света 2016" на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.Мультимедийное 3D-маппинг шоу Фестиваль Света 2016 на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Руслан Шамуков
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Мультимедийное 3D-маппинг шоу "Фестиваль Света 2016" на фасаде Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПредседатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Пелин назвал передачу собора РПЦ исторической справедливостью.Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Председатель отдела по взаимоотношениям церкви и общества Санкт-Петербургской епархии Русской православной церкви протоиерей Александр Пелин назвал передачу собора РПЦ исторической справедливостью.
© РИА Новости . Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПередача Исаакиевского собора в пользование РПЦ является исполнением не только пожеланий верующих, но и положений федерального закона, отметил председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Евгения Новоженина
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Передача Исаакиевского собора в пользование РПЦ является исполнением не только пожеланий верующих, но и положений федерального закона, отметил председатель законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров.
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПередачу Исаакиевского сбора в пользование РПЦ поддержал кинорежиссер Владимир Бортко. По его словам, историческое сооружение изначально строилось как собор.Вид на Исаакиевский собор
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Передачу Исаакиевского сбора в пользование РПЦ поддержал кинорежиссер Владимир Бортко. По его словам, историческое сооружение изначально строилось как собор.
© РИА Новости . Владимир АстапковичПерейти в фотобанкПресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов пообещал, что Исаакиевский собор в любом случае сохранит музейно-просветительские функции.<br />В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии подтвердили, что собор после передачи его РПЦ будет доступен для экскурсий.Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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Пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов пообещал, что Исаакиевский собор в любом случае сохранит музейно-просветительские функции.<br />В секторе коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии подтвердили, что собор после передачи его РПЦ будет доступен для экскурсий.
© РИА Новости . Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге.Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Вид на Благовещенский мост и Исаакиевский собор на рассвете в Санкт-Петербурге.
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