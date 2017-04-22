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Общество

Кто в России помогает международному терроризму

09:5822.04.2017
(обновлено: 09:59 22.04.2017)
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© РИА Новости . Максим БлиновПерейти в фотобанкМигранты из стран ближнего зарубежья стоят в очереди в одном из отделений УФМС по городу МосквеМигранты из стран ближнего зарубежья стоят в очереди в одном из отделений УФМС по городу Москве
© РИА Новости . Максим Блинов
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Анастасия Мельникова, обозреватель МИА "Россия сегодня"

Интересно, кто-нибудь когда-нибудь ответит за то, что обеспечивал липовыми документами понаехавших террористов и тех, кто им помогал? Выходцев из Средней Азии арестуют, кого-то посадят, кого-то депортируют, нам их покажут в новостях, и вскоре мы о них забудем.

Автомобиль полиции. Архивное фото
© Fotolia / Alexandr Blinov
В Москве перекрыли канал незаконной миграции

Мы чуть ли не ежедневно наблюдаем видеокадры из стран ЕС: беженцы из Северной Африки и с Ближнего Востока толпами штурмуют европейские порты и вокзалы, подавляющее большинство из них — молодые мужчины.

А у нас в крупных городах разве не так? В кафе и ресторанах, в магазинах и на продуктовых рынках, конечно, много женщин-иммигранток, но на порядок больше — на стройках и в сфере ЖКХ — как раз молодых мужчин.

И если в Европе большую часть мигрантов принимают из гуманистических соображений — чтобы помочь беженцам, обеспечить их всем необходимым, то в России мигранты практически всегда — просто дешевая рабочая сила.

Если гастарбайтеры проживают у нас нелегально (а часто они даже не имеют денег на своевременный возврат домой), то это выгодно прежде всего предпринимателям, использующим по сути рабский труд бесправных рабочих.

Амнистия для мигрантов-нарушителей

© РИА Новости . Андрей СтенинПерейти в фотобанкСотрудник полиции ведет задержанных во время рейда на территории торгового-ярмарочного комплекса "Москва" в Люблино
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Сотрудник полиции ведет задержанных во время рейда на территории торгового-ярмарочного комплекса "Москва" в Люблино

Оказывается, сейчас в нашей стране объявлена амнистия для тех мигрантов (граждан Таджикистана), которые проживают в России нелегально или совершили мелкие правонарушения: их проступки могут быть прощены, а сами они легализованы.

Амнистия мигрантов из Таджикистана в России: кого касается, что делать
© РИА Новости . Вадим Алексеев
Амнистия мигрантов из Таджикистана в России: кого касается, что делать

Ранее аналогичная процедура проходила в отношении граждан Молдовы.

Тогда, как и в случае с таджикскими мигрантами, МВД РФ, силами которого и проводится амнистия, официальных объявлений не делало, сообщает портал "Россия для всех".

До 24 апреля у нелегальных мигрантов из Таджикистана есть возможность оформить все документы "с чистого листа", а полицейские не должны до этого времени привлекать их к ответственности за нарушения правил пребывания в России.

Директор ФСБ Александр Бортников. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Бортников рассказал о составе террористических групп на территории России

Сомневаюсь, что многие россияне порадуются такой амнистии мигрантов-нелегалов и правонарушителей (в данном случае, не имеет значения, из какой страны). Особенно после теракта в Санкт-Петербурге и большого информационного шума с оперативными задержаниями подозреваемых в подготовке взрывов в метро и других экстремистских акций (пусть даже граждане Таджикистана, по предварительным данным, и не имели отношения к теракту в северной столице).

Впрочем, в любом случае костяк террористических групп в России — это люди, прибывшие в потоках трудовых мигрантов. Об этом ранее заявил директор ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета РФ Александр Бортников.

Помогать нелегалам, прощать их мелкие правонарушения — всё это звучит не то чтобы ободряюще для россиян.

Однако та же амнистия для мигрантов нужна в том числе, чтобы вывести нелегалов из теневого бизнеса, а также обеспечить им возможность законного проживания в России или возвращения на родину (а не депортации).

При решении о депортации гражданина его либо отправляют в спецприемник, либо в сопровождении конвоя сажают на рейс и высылают из России.

"Если говорить о совершенствовании миграционной политики РФ, то стоит сказать о ее излишней формализации. Судами ежедневно рассматриваются дела о нарушениях мигрантами, однако делается это автоматически, не вдаваясь в конкретные обстоятельства нарушения, — считает управляющий партнер коллегии адвокатов Владимир Старинский. — В итоге нередко нарушаются права иностранных граждан. С другой стороны, нарушений мигрантами совершается действительно много, поэтому речь идет не о снижении контроля, а о повышении его качества".

Анклавы нелегалов

ФСБ пресекла незаконный канал миграции в Твери. 20 апреля 2017
© РИА Новости . ЦОС ФСБ РФ
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В Твери разоблачили группу дельцов, легализовавших 1,5 тысячи мигрантов
В четверг стало известно, что в Твери спецслужбы пресекли деятельность преступной группы, незаконно регистрировавшей мигрантов.

Более полутора тысяч иностранцев там были фиктивно легализованы. Это лишь один из примеров, свежий информационный повод.
Как работает незаконная "легализация"? Для постановки приезжих на миграционный учет и для устройства на работу используются поддельные документы. Проживание им оформляется также незаконно — в основном, в хостелах.

"Ответственность за фиктивную регистрацию и фиктивную постановку на учет была введена так называемым законом "о резиновых квартирах", которым были добавлены статьи 322.2 и 322.3 УК РФ, — рассказывает председатель Межрегионального третейского суда Москвы и Московской области Олег Сухов. — Этот закон помог несколько снизить количество квартир, в которых были зарегистрированы десятки иностранных граждан, однако такая практика до конца так и не прекратилась, несмотря на введение уголовной ответственности. Проблема в том, что выявить такие квартиры не так просто".

Степень участия в незаконной легализации мигрантов работников, скажем так, правоохранительных органов будут, конечно, выявлять следователи, однако всем же понятно, что без коррупционных схем здесь не обходится.

Нельзя просто сделать поддельные документы, липовые патенты, фиктивное российское гражданство, — и чтоб никто из правоохранителей не был в этом замечен. Так не бывает.

Кто зарабатывает на нашей безопасности?

Задержания очередных подозреваемых в причастности к организации теракта в Санкт-Петербурге (а у некоторых было свежеприобретённое российского гражданство) выявило всем давно известную и нерешаемую проблему: поддельный паспорт и фиктивное гражданство в России получить несложно, были бы деньги.

Ситуация у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Тарасенков
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МВД отменило решение о предоставлении гражданства петербургскому смертнику

Цены разные у разных "производителей" (даже нет смысла их приводить) зависят от региона и от того, "проведут" ли всё это по базе данных.
Целая корпорация, сеть, можно сказать, по оформлению поддельных российских документов существует по всей стране.

Поскольку документы поддельные — то понять в таких случаях, кто же на самом деле проникает в Россию из соседних государств, практически нереально.

© РИА Новости . Илья ПиталевПерейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов у входа на территорию торгового центра "Садовод" в Москве
© РИА Новости . Илья Питалев
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Сотрудники правоохранительных органов у входа на территорию торгового центра "Садовод" в Москве

К нам в страну могут въехать преступники, находящиеся в розыске, или участники международных террористических групп.

Подозреваемый в соучастии организации теракта в Петербурге Акрам Азимов в Басманном суде Москвы. 20 апреля 2017
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Смертник из метро Петербурга получал деньги от международных террористов

Именно они, "легализовавшись", занимаются религиозно-экстремистской пропагандой, привлекая в свои организации новых бойцов, фактически будущих террористов.

Так, Акрам Азимов, брат предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга, созванивался со смертником Акбаржоном Джалиловым и переводил ему деньги, полученные в Турции от члена международной террористической группировки.

Помимо этого, Азизов занимался подделкой документов, чтобы члены этой группировки могли беспрепятственно передвигаться по территории России.

А кто ему в этом помогал? Какие "предприниматели" и "правоохранители" им всё это обеспечивали? Мы когда-нибудь об этом узнаем?

© РИА Новости . Андрей СтенинПерейти в фотобанкМигранты во временном палаточном лагере в Гольяново
© РИА Новости . Андрей Стенин
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Мигранты во временном палаточном лагере в Гольяново

Мы когда-нибудь узнаем имена так называемых "недобросовестных работодателей"? Тех, кто нанимают нелегальных мигрантов — без разрешений на работу, с просроченными визами, неизвестно кого неизвестно откуда. Запихивают их по 15 человек в комнату, не выплачивают вовремя зарплаты, а если выплачивают — то хорошо, если половину (остальное себе). Всё это лишь ради наживы, чтоб сэкономить на трудовых рабах и обмануть государство.

Фактически они зарабатывают на нашей с вами безопасности. Мы скорбим по погибшим в петербургском метро, а они богатеют, им плевать.

А еще, напомню, хотелось бы всё-таки увидеть тех людей, которые всем этим террористам и им помогавшим когда-то продали российское гражданство или другие липовые документы. Получили деньги, сделали, "провели по базе" и поделились с кем надо наверху. Тоже ведь зарабатывают люди — на жертвах терактов.

Так вот — мы их имена (а не джалиловых-азизовых) когда-нибудь узнаем?

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