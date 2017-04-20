ФСБ установила заказчика теракта в петербургском метро

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ФСБ установила личность заказчика теракта в петербургском метро Санкт-Петербурга. Об этом заявил глава ведомства Александр Бортников.

Мощный взрыв прогремел в петербургском метро 3 апреля, тогда погибли 15 человек. Позднее в подземке нашли еще одну бомбу, которую удалось обезвредить.

По предварительным данным, непосредственным исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

"Практически установлен", — заявил Бортников журналистам, отвечая на вопрос о заказчике преступления.

На уточняющий вопрос директор ФСБ ответил более определенно: "установлен".

Кого подозревают в организации теракта

Всего в рамках уголовного дела, которое было возбуждено сразу после теракта, силовики задержали около десяти человек. Одним из ключевых фигурантов является уроженец Киргизии Аброр Азимов.

Следователи считают, что Азимов был одним из организаторов теракта в Санкт-Петербурге и лично готовил смертника. Его задержали 17 апреля в Одинцовском районе Подмосковья. При обыске у него нашли пистолет.

В суде Азимов признал, что имеет отношение к взрыву — ему якобы "дали команду", но он не знал, что участвует в теракте. Какую именно команду ему дали и кто, пока не ясно.

Родные Азимова утверждают, что парень никогда не отличался особой религиозностью, как и вся семья, а когда он приезжал в Киргизию, то посещал мечеть только во время пятничного намаза. В 2013 году он отказался от киргизского гражданства и получил российский паспорт.

18 апреля суд арестовал Азимова до 3 июня. Судья согласился с доводами следователя, что на свободе у подозреваемого будет возможность скрыться, уничтожить доказательства и договориться с подельниками.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. © ФСБ РФ Кадры задержания предполагаемого организатора теракта в метро Санкт-Петербурга

Брат тоже под следствием

Спецслужбы также задержали брата Аброра Азимова — Акрама. Киргизские СМИ пишут, что госкомитет нацбезопасности Киргизии допросили его сразу после ареста брата, после чего якобы исчез.

"По просьбе правоохранительных органов (России — ред.) он добровольно выехал в Москву для дачи показаний по делу", — сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах Киргизии.

Во время задержания у Акрама Азимова изъяли боевую гранату РГД-5, рассказали в Следственном комитете.

Следователи считают, что мужчина помогал в переправке денег для подготовки взрыва и в организации связи с международными террористами.

О работе спецслужб

По данным газеты "Коммерсант" , Аброра Азимова удалось задержать благодаря включенному телефону. Мужчину вычислили, отрабатывая контакты смертника Акбаржона Джалилова.

Перед самоподрывом террорист позвонил именно Азимову, очевидно, сообщив о готовности провести акцию, пишет издание. Косвенно эта информация подтвердилась во время заседания суда, на котором было принято решение об аресте подозреваемого.

"Органами предварительного следствия установлено, что Акбаржон Джалилов (предполагаемый смертник — ред.) контактировал с Азимовым и другими предполагаемыми организаторами посредством мобильной связи", — говорится в решении суда об аресте Азимова.

По данным СМИ, подозреваемого искали несколько дней, так как после взрыва он затаился: не появлялся в съемной квартире и избавился от всех телефонов.

Семнадцатого апреля мужчина купил новые мобильные телефоны и сим-карты. Активировав одну из них, он и выдал свое местоположение.

Эксперты высоко оценили работу спецслужб. Так, например, член Совета по внешней и оборонной политике России Александр Михайлов назвал действия силовиков успешными.

"Сегодня специальные службы имеют очень серьезную материально-техническую базу и имеют возможность осуществлять оперативно-розыскные мероприятия с помощью современных технологий", — отметил он.

По словам Михайлова, спецслужбы отработали навык применения таких технологий при расследовании других терактов.

В качестве примера эксперт привел расследование серии из трех терактов, совершенных 8 января 1977 в Москве группой армянских националистов. Тогда были устроены взрывы в столичном метро и около магазинов в центре Москвы. В результате погибли семь человек.

"Если сейчас заказчик и пособники выявлены за две недели, то в 1977 году нам пришлось работать десять месяцев, потому что там был чисто физический розыск. У нас не было многих инструментов, которые помогали бы (быстро) найти заказчиков и исполнителей", — сказал Михайлов.

Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров также уверен, что расследование идет успешно.

"Вся эта цепочка, весь клубок организаторов и исполнителей раскрывается, это большая заслуга спецслужб в том, что мы сейчас, я надеюсь, подходим к конечному результату", — сказал Гончаров РИА Новости.