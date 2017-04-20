ФСБ установила заказчика теракта в петербургском метро

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. ФСБ установила личность заказчика теракта в петербургском метро Санкт-Петербурга. Об этом заявил глава ведомства Александр Бортников.
По предварительным данным, непосредственным исполнителем теракта был 22-летний уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов. Следователи считают, что именно он оставил замаскированную бомбу на "Площади Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.
"Практически установлен", — заявил Бортников журналистам, отвечая на вопрос о заказчике преступления.
На уточняющий вопрос директор ФСБ ответил более определенно: "установлен".
Кого подозревают в организации теракта
Следователи считают, что Азимов был одним из организаторов теракта в Санкт-Петербурге и лично готовил смертника. Его задержали 17 апреля в Одинцовском районе Подмосковья. При обыске у него нашли пистолет.
В суде Азимов признал, что имеет отношение к взрыву — ему якобы "дали команду", но он не знал, что участвует в теракте. Какую именно команду ему дали и кто, пока не ясно.
18 апреля суд арестовал Азимова до 3 июня. Судья согласился с доводами следователя, что на свободе у подозреваемого будет возможность скрыться, уничтожить доказательства и договориться с подельниками.
Брат тоже под следствием
Спецслужбы также задержали брата Аброра Азимова — Акрама. Киргизские СМИ пишут, что госкомитет нацбезопасности Киргизии допросили его сразу после ареста брата, после чего якобы исчез.
"По просьбе правоохранительных органов (России — ред.) он добровольно выехал в Москву для дачи показаний по делу", — сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах Киргизии.
Во время задержания у Акрама Азимова изъяли боевую гранату РГД-5, рассказали в Следственном комитете.
Следователи считают, что мужчина помогал в переправке денег для подготовки взрыва и в организации связи с международными террористами.
О работе спецслужб
Перед самоподрывом террорист позвонил именно Азимову, очевидно, сообщив о готовности провести акцию, пишет издание. Косвенно эта информация подтвердилась во время заседания суда, на котором было принято решение об аресте подозреваемого.
"Органами предварительного следствия установлено, что Акбаржон Джалилов (предполагаемый смертник — ред.) контактировал с Азимовым и другими предполагаемыми организаторами посредством мобильной связи", — говорится в решении суда об аресте Азимова.
По данным СМИ, подозреваемого искали несколько дней, так как после взрыва он затаился: не появлялся в съемной квартире и избавился от всех телефонов.
Эксперты высоко оценили работу спецслужб. Так, например, член Совета по внешней и оборонной политике России Александр Михайлов назвал действия силовиков успешными.
"Сегодня специальные службы имеют очень серьезную материально-техническую базу и имеют возможность осуществлять оперативно-розыскные мероприятия с помощью современных технологий", — отметил он.
По словам Михайлова, спецслужбы отработали навык применения таких технологий при расследовании других терактов.
В качестве примера эксперт привел расследование серии из трех терактов, совершенных 8 января 1977 в Москве группой армянских националистов. Тогда были устроены взрывы в столичном метро и около магазинов в центре Москвы. В результате погибли семь человек.
Президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров также уверен, что расследование идет успешно.
"Вся эта цепочка, весь клубок организаторов и исполнителей раскрывается, это большая заслуга спецслужб в том, что мы сейчас, я надеюсь, подходим к конечному результату", — сказал Гончаров РИА Новости.