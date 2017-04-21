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Общество

Россельхознадзор обнаружил геном птичьего гриппа под Ростовом

19:0221.04.2017
(обновлено: 19:04 21.04.2017)
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© РИА Новости . Сергей КомпанийченкоПерейти в фотобанкВакцинация птиц. Архивное фотоВакцинация птиц. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Компанийченко
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Россельхознадзор нашел геном птичьего гриппа на площадке крупнейшего производителя индейки в РФ группы компании "Евродон" в Ростовской области, сообщается на сайте федеральной службы.

Птица. Архивное фото
© AP Photo / Pier Paolo Cito
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В январе 2017 года ГК "Евродон" полностью уничтожила поголовье птицы на площадке, где в конце прошлого года был введен карантин из-за птичьего гриппа. Было уничтожено около 160 тысяч птиц.

"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации гриппа птиц на территории Ростовской области. В результате лабораторных исследований ФГБУ "ВНИИЗЖ" 21.04.2017 в патологическом материале, отобранном от индеек, содержавшихся на участке подращивания №7 ООО "Евродон-Юг", расположенном в 1,5 км на восток от х. Маркин, Октябрьского района Ростовской области, выделен геном вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип Н5", — говорится в сообщении.

Исследования на наличие вирусов свиного и птичьего гриппа. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Венявский
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Добавляют, что в настоящее время в неблагополучном пункте работают специалисты госветслужбы Ростовской области под контролем Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

Как пояснил агентству представитель "Евродона", на площадке, где Россельхознадзор обнаружил геном вируса, птицы в данный момент нет. Она, по словам собеседника агентства, была уничтожена ранее, когда грипп птиц был обнаружен в непосредственной близости от площадок "Евродона" на "Птицефабрике Маркинская". Специалисты областной ветеринарной лаборатории в начале недели выявили геном вируса гриппа А птиц в образцах патологического материала от павших кур, отобранных на территории птичников №3 и №6 ООО "Птицефабрика Маркинская" Октябрьского района.

Куры на птицефабрике. Архивное фото
© Fotolia / monticellllo
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"Птицефабрика Маркинская" действительно находится на небольшом расстоянии, до 5 километров, от наших птичников. Мы, не дожидаясь никаких вызовов Россельхознадзора, предприняли профилактические меры и на этой площадке, где сейчас служба обнаружила геном, птицы уже не было. Мы уже уничтожили там птицу, была проведена эвтаназия на всей площадке, потому что слишком близко от нее был зафиксирован вирус. Там мог был найден геном, но птицы там уже нет. Все необходимые меры, которые требуются всеми положениями и структурами, выполняются", — подчеркнул представитель "Евродона".

"Евродон" — крупнейший российский производитель индейки и пекинской утки. Продукция компании под маркой "Индолина" занимает около 25% российского рынка индейки и поставляется в 40 регионов страны. "Евродон" произвел 72 тысячи тонн мяса индейки и 26 тысяч тонн мяса утки за 2016 год.

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