Россельхознадзор обнаружил геном птичьего гриппа под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 апр — РИА Новости, Иван Капустин. Россельхознадзор нашел геном птичьего гриппа на площадке крупнейшего производителя индейки в РФ группы компании "Евродон" в Ростовской области, сообщается на сайте федеральной службы.
"Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору сообщает о регистрации гриппа птиц на территории Ростовской области. В результате лабораторных исследований ФГБУ "ВНИИЗЖ" 21.04.2017 в патологическом материале, отобранном от индеек, содержавшихся на участке подращивания №7 ООО "Евродон-Юг", расположенном в 1,5 км на восток от х. Маркин, Октябрьского района Ростовской области, выделен геном вируса гриппа А птиц и идентифицирован подтип Н5", — говорится в сообщении.
Как пояснил агентству представитель "Евродона", на площадке, где Россельхознадзор обнаружил геном вируса, птицы в данный момент нет. Она, по словам собеседника агентства, была уничтожена ранее, когда грипп птиц был обнаружен в непосредственной близости от площадок "Евродона" на "Птицефабрике Маркинская". Специалисты областной ветеринарной лаборатории в начале недели выявили геном вируса гриппа А птиц в образцах патологического материала от павших кур, отобранных на территории птичников №3 и №6 ООО "Птицефабрика Маркинская" Октябрьского района.
"Евродон" — крупнейший российский производитель индейки и пекинской утки. Продукция компании под маркой "Индолина" занимает около 25% российского рынка индейки и поставляется в 40 регионов страны. "Евродон" произвел 72 тысячи тонн мяса индейки и 26 тысяч тонн мяса утки за 2016 год.