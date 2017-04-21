На обеспечение безопасности в петербургском метро выделят 190 млн рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 апр — РИА Новости. На обеспечение безопасности на объектах Петербургского метрополитена в 2017 году планируется выделить из городского бюджета около 190 миллионов рублей; также метрополитен, где в апреле произошел теракт, могут дооснастить системами интеллектуального видеонаблюдения, следует из ответа губернатора Петербурга Георгия Полтавченко на запрос группы депутатов городского парламента.

"В 2016-2017 годах финансирование из федерального бюджета на реализацию мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на объектах Петербургского метрополитена до настоящего времени не выделялось. В 2016 году из бюджета Санкт-Петербурга выделено 11,43 миллиона рублей, в 2017 году средства бюджета Санкт-Петербурга… выделяются в виде субсидии на увеличение уставного капитала ГУП "Петербургский метрополитен". На цели по обеспечению транспортной безопасности планируется использовать 191,38 миллиона рублей, в настоящее время осуществляется подготовка конкурсной документации", — говорится в ответе губернатора в адрес парламентариев, опубликованном депутатом Борисом Вишневским на странице в Facebook.

Как отмечается в этом документе, в настоящее время городские власти также направили в Минтранс РФ и Федеральное агентство железнодорожного транспорта обращение о включении мероприятий по дооснащению метрополитена Петербурга системой интеллектуального видеонаблюдения в соответствующую федеральную программу с выделением бюджетного финансирования.

Также, как сообщил Полтавченко, до конца 2017 года планируется более чем на 500 человек увеличить численность сотрудников службы контроля на метрополитене. "До конца 2017 года планируется дополнительно привлечь 513 человек", — уточняется в письме.

Как констатирует Полтавченко, в 2016 году с использованием технических средств обеспечения безопасности в метрополитене Петербурга было досмотрено более 10 миллионов человек, выявлено около 29 тысяч предметов и веществ, которые запрещено проносить в метро или их транспортировка ограничена.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда. По последним данным, общее количество жертв достигло 16 человек, включая самого террориста-смертника.