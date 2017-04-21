Зюганов призвал граждан участвовать в акциях КПРФ ко дню рождения Ленина

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал граждан РФ ответить на "омерзительную инициативу" о перезахоронении тела Владимира Ленина участием в мероприятиях, посвященных дню рождения Ленина и 100-летию Октябрьской революции.

В четверг в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Владимира Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, которое находится в Мавзолее на Красной площади в Москве, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает выждать какое-то время.

"Мы обращаемся к гражданам России с призывом ответить на эту грубую антикоммунистическую вылазку массовым участием в мероприятиях КПРФ, посвященных дню рождения Владимира Ильича Ленина и 100-летию Великого Октября", — говорится в заявлении Зюганова, которое распространила пресс-служба КПРФ.

Лидер коммунистов подчеркивает, что законопроект о перезахоронении тела Ленина – не что иное, как "очередное весеннее обострение антисоветизма, которое охватывает фашиствующих либералов и лжепатриотов — жириновцев – всякий раз накануне дня рождения великого сына человечества Владимира Ильича Ленина".

"Профессиональные гробокопатели вновь и вновь вытаскивают на поверхность лживые "опросы общественного мнения", навязывая обществу подлую идею перезахоронения, давно уже отвергнутую нашим народом", — подчеркивает Зюганов.