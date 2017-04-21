В ГД создали подкомитет по совершенствованию миграционного законодательства

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Комитет Госдумы по делам национальностей создал подкомитет по совершенствованию законодательства в сфере регулирования миграционных процессов, заявил глава комитета Ильдар Гильмутдинов в ходе заседания.

"Есть предложение создать подкомитет комитета Госдумы по делам национальностей "По совершенствованию законодательства в сфере регулирования миграционных процессов". Считаю, надо поддержать… так как мы не можем оставаться в стороне от этой темы", — заявил Гильмутдинов.

Члены комитета единогласно поддержали данное предложение в ходе заседания комитета.