Иванов: слияние "Платона" и ГЛОНАСС поможет в борьбе с незаконными свалками

ЯЛТА, 21 апр — РИА Новости. Объединение системы взимания платы с грузовиков массой выше 12 тонн "Платон" и навигационной системы ГЛОНАСС поможет бороться с несанкционированными свалками, полагает спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Платон" и ГЛОНАСС, конечно, нужно объединять. Я исхожу из очень простого принципа: зачем в грузовик ставить два датчика, когда можно поставить один, который работает и как "Платон", если нагрузка на ось выше 12 тонн и как чисто навигационная (система – ред.), чтобы оператор мог видеть, куда едет мусоровоз, в ближайший лес или на сертифицированную свалку", — сказал Иванов на сессии по экологии в рамках Ялтинского международного экономического форума.

"Правительство Москвы все мусоровозы оборудовало ГЛОНАСС. Теперь нет такого безобразия как раньше", — добавил он.

По его словам, стоимость ликвидации незаконных свалок довольно высокая. Иванов привел пример: потребовалось 1,4 миллиарда рублей для того, чтобы убрать свалку, которая мешала строительству третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту "Шереметьево".

Ранее глава Минтранса Максим Соколов заявил журналистам, что министерство обсуждает объединение сервисов "Платона" и ГЛОНАСС. Позднее Минтранс сообщил, что начал разработку проекта документа для контроля за перевозкой твердых коммунальных отходов с помощью "Платон".

Система "Платон" была введена в строй 15 ноября 2015 года. Деньги идут в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками массой более 12 тонн. ГЛОНАСС – российская спутниковая система навигации, предназначена для оперативного навигационно-временного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского, воздушного и космического базирования. Основой системы ГЛОНАСС являются 24 космических аппарата, которые движутся в трёх орбитальных плоскостях. Развитием проекта ГЛОНАСС занимается "Роскосмос" и министерства и ведомства РФ.