Московский театр мюзикла отметит юбилей Василия Соловьева-Седого

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. 25 апреля в Московском театре мюзикла пройдет концерт, приуроченный к 110-летию со дня рождения одного из самых знаменитых советских композиторов Василия Соловьева-Седого, сообщается на сайте mos.ru.

Известные хиты прозвучат в исполнении Николая Чиндяйкина, Павла Любимцева и других театральных и эстрадных артистов. Сюрпризом для зрителей будет выступление знаменитого хоккеиста Владислава Третьяка и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева с песнями "Если хочешь быть здоров" и "И во всем нужна сноровка". А знаменитые "Подмосковные вечера" споют губернатор Московской области Андрей Воробьев и известный политик Сергей Степашин.

Композитора Василия Соловьева-Седого называли маршалом песни. Прижизненные тиражи пластинок с его произведениями — а их более 700 — достигали двух с половиной миллионов экземпляров. Композиции Соловьева-Седого исполняли Марк Бернес и Эдита Пьеха, Леонид Утесов и Клавдия Шульженко, Луи Армстронг и Карел Готт.