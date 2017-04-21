В Москве в ночь на 22 апреля начнется сезонный ремонт дорог

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сезон дорожного ремонта начнется в Москве в ночь на субботу, работы будут вестись по ночам, перекрывать улицы не планируется, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Как уточняется, ремонт проведут на тех объектах, где истек гарантийный срок асфальтобетонного покрытия. В первую очередь асфальт начнут менять на участках прямого хода и развязках МКАД.
"В их числе — пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов, Рязанским проспектом, а также участки внешней стороны кольцевой автодороги в районе четвертого — шестого километров, 74-76-го километров, 104-106-го километров", — сообщает портал.
"Его рабочие отремонтируют 10 миллионов квадратных метров асфальта, из которых 1,6 миллиона "квадратов" капитально отремонтируют в рамках программы "Моя улица", — говорится в сообщении.