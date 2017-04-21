В Москве в ночь на 22 апреля начнется сезонный ремонт дорог

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Сезон дорожного ремонта начнется в Москве в ночь на субботу, работы будут вестись по ночам, перекрывать улицы не планируется, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

"В ночь с 21 на 22 апреля в Москве начнется плановый дорожно-ремонтный сезон, который продлится до середины октября", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петра Бирюкова.

Как уточняется, ремонт проведут на тех объектах, где истек гарантийный срок асфальтобетонного покрытия. В первую очередь асфальт начнут менять на участках прямого хода и развязках МКАД.

"В их числе — пересечения МКАД с шоссе Энтузиастов, Рязанским проспектом, а также участки внешней стороны кольцевой автодороги в районе четвертого — шестого километров, 74-76-го километров, 104-106-го километров", — сообщает портал.

Затем дорожники перейдут к объектам Третьего транспортного кольца и основным вылетным магистралям, а также другим улицам города. Работы будут вестись по ночам с частичным ограничением движения транспорта. По данным сайта, по всему городу обновят 18 миллионов квадратных метров дорог. Большую часть работ проведет ГБУ "Автомобильные дороги".

"Его рабочие отремонтируют 10 миллионов квадратных метров асфальта, из которых 1,6 миллиона "квадратов" капитально отремонтируют в рамках программы "Моя улица", — говорится в сообщении.