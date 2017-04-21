Кузнецова поддержала проработку процедуры возврата детей в семью

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова отметила необходимость проработки предложений, озвученных на Всероссийском съезде региональных уполномоченных по правам ребенка, в числе которых отсрочка подачи документов о лишении родительских прав, возможность временного перемещения ребенка к близким родственникам и необходимость определить процедуру возврата детей в семью.

Съезд детских омбудсменов из регионов проходил 19-20 апреля в Белгороде.

"Самая многочисленная секция Съезда касалась работы межведомственных рабочих групп при уполномоченных в регионах. Проделана была огромная работа по всей стране: разбирались конкретные случаи, давалась оценка региональным нормам и программам. Из многих предложений, которые прозвучали, отмечу некоторые: необходимость прописать процедуру возврата детей в семью, уточнения ряда понятий в законодательстве, отсрочка подачи документов по лишению родительских прав, необходимость проработать более детально возможность временного перемещения ребенка к близким родственникам", — написала Кузнецова на своей странице в соцсети Facebook.

Она отметила, что представители Минобрнауки поддержали эти предложения, их разработка продолжается.

На двухдневном XIV Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в регионах РФ обсуждались самые болезненные вопросы из сферы защиты прав детей, включая влияние на детей негативного интернет-контента, профилактику суицидов и поддержку приемных семей. В работе форума принимали участие детские омбудсмены всех российских регионов, а также представители профильных министерств и ведомств, НКО, эксперты и волонтеры.