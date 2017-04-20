В больницах Петербурга остаются 24 пострадавших при взрыве в метро

С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 апр — РИА Новости. В настоящее время в стационарах остаются 24 пострадавших при взрыве в петербургском метро, на амбулаторное лечение переведено 7 человек, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

"По состоянию на 22.00 20 апреля на амбулаторное лечение переведено еще 7 пострадавших. Остается в стационарах 24 человека", — написала Митянина в своем микроблоге в Twitter.

Она также сообщила, что в крайне тяжелом состоянии остается один пострадавший, в состоянии средней тяжести — 4, в удовлетворительном — 19.