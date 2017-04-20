В Минкомсвязи поддерживают перевод трудовых книжек в электронный вид

ЛЕСНЫЕ ДАЛИ (Московская область), 20 апр — РИА Новости. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров поддерживает идею перевода трудовых книжек в электронный вид.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф заявил, что трудовые книжки в России в их нынешнем виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. Минтруд РФ заявил, что готов рассмотреть предложения Сбербанка. В то же время в Федерации независимых профсоюзов России считают, что отказываться от бумажных трудовых книжек рано, пока не обеспечена абсолютная надежность электронной системы хранения данных.

"Поддерживаю. Надо вообще все, что бумажное и архаичное, все устранить. Это совершенно логично, что к этому идет", — сказал Никифоров в кулуарах российского интернет-форума РИФ + КИБ 2017.

По словам министра, для перевода трудовых книжек в электронный вид не нужна какая-то особая платформа. Он не исключил, что электронные трудовые книжки россиян могут быть интегрированы с порталом госуслуг. "Портал госуслуг у нас является точкой интеграции", — сказал Никифоров.

Агентство РИА Новости медиагруппы "Россия сегодня" выступает генеральным мультимедийными партнером РИФ + КИБ 2017.