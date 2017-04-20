В СФ считают проект о регулировании соцсетей популистским и нереализуемым

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Реализация предложенного депутатом Госдумы Виталием Мироновым законопроекта о запрете на использование детьми до 14 лет соцсетей, а также об обязательном предоставлении всеми пользователями соцсетей персональных данных является популистским и нереалистичным, считает председатель временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества, зампред комитета по конституционному законодательству Людмила Бокова.

Ранее в апреле депутат Госдумы Милонов внес в нижнюю палату законопроект, призванный урегулировать деятельность социальных сетей. Законопроект, в частности предусматривает запрет на регистрацию в соцсетях детей до 14 лет, а также обязывает всех остальных пользователей указывать при регистрации персональные данные.

"Запрет этот, во-первых, на потребу дня, во-вторых — популистский, в-третьих — нереалистичный. Плюс, в законопроекте много юридически неграмотных формулировок, поэтому реализовать его не представляется возможным", — заявила Бокова, чьи слова цитирует ее пресс-служба.

По мнению сенатора, для безопасности детей в интернете необходимо проводить ряд профилактических мероприятий. "Детей нужно учить вести себя в сети для того, чтобы была возможность избежать неблагоприятных последствий", — убеждена она.

Глава комиссии отметила, что соответствующая инициатива уже получила поддержку Минсвязи и Минобразования, будут внесены изменения в образовательный стандарт, чтобы в предметах школьной программы появились основы информационной безопасности для детей.

"В 2017 году мы надеемся реализовать это направление", — сообщила Бокова.