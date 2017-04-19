Крымские татары выразили поддержку Путину

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр — РИА Новости, Виктор Лященко. Крымские татары обратились к президенту РФ Владимиру Путину с благодарностью за созданные для них условия и заявили о поддержке президентского курса.

Обращение приурочено к третьей годовщине с момента подписания указа о реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития. После референдума в марте 2014 года Крым вошел в состав РФ, 21 апреля 2014 года Владимир Путин подписал указ о реабилитации крымско-татарского и других репрессированных народов полуострова. В настоящий момент крымско-татарский язык признан в Крыму государственным, наряду с русским и украинским.

"После принятия Указа крымские татары получили возможность не только полноценной реабилитации, но и развития своего народа. Наиболее значительными результатами работы стали: активный процесс обустройства массивов компактного проживания реабилитированных народов, строительство образовательных учреждений и объектов культового назначения", — говорится в документе, текстом которого располагает РИА Новости.

В обращении отмечается, что в Крыму успешно работает крымско-татарское телевидение и радио. Созданы благоприятные условия для сохранения и развития национальной идентичности, языка и культурной самобытности крымскотатарского народа.

"Представители крымско-татарской общественности поддерживают и готовы следовать Вашему политическому курсу по реализации государственной национальной политики, направленной на обеспечение этноконфессиональных прав и гражданской сплоченности всех народов, проживающих в Российской Федерации", — говорится в обращении.

Крымские татары поблагодарили президента РФ за указ о реабилитации, который, по их словам, они ждали 70 лет, а также за закон, который предоставляет упрощенный порядок при получении вида на жительство для граждан или их родственников (бабушка, дедушка, отец, мать, супруг, супруга, дети, внуки, брат, сестра, усыновитель), которые были подвергнуты незаконной депортации из Крымской АССР. Документ был опубликован на официальном портале правовой информации 17 апреля. С его подписанием были устранены последние препятствия на пути возвращения незаконно депортированных народов Крыма на историческую родину.

"От лица всего крымскотатарского народа хотим выразить Вам, уважаемый Владимир Владимирович, самую искреннюю и сердечную благодарность", — говорится в обращении.

Глава госкомитета крымского правительства по межнациональным отношениям Заур Смирнов сообщил, что под обращением свои подписи поставили представители крымско-татарской интеллигенции, общественности, духовенства. В их числе муфтий мусульман Крыма Эмирали Аблаев, глава движения крымско-татарского народа "Къырым" (Крым) Ремзи Ильясов, лидер крымско-татарской организации "Къырым бирлиги" ("Единство Крыма") и Общественного совета крымско-татарского народа Сейтумер Ниметуллаев.

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