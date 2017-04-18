В Роспечати представили "Антологию современной поэзии народов России"

МОСКВА, 18 апр – РИА Новости. Около 800 человек приняли участие в создании "Антологии современной поэзии народов России", в планах Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения РФ создание Антологии детской литературы и Антологии прозы народов России, об этом на презентации книги сообщил председатель оргкомитета Сергей Нарышкин.

Во вторник в Роспечати состоялась презентация "Антологии современной поэзии народов России". Издание максимально обширно представляет уникальную поэзию регионов страны, включая произведения 229 поэтов, над переводами которых трудилось 142 переводчика.

"В антологии представлены 57 национальных литератур. Над ней трудилась целая команда энтузиастов. Наш оргкомитет старался помочь, объединяя усилия и органов власти, творческой и научной элиты, и, конечно, переводчиков. Всего в работе приняло участие около 800 человек", — сказал Нарышкин, представляя издание.

Он подчеркнул, что книга не могла бы состояться "без национальных поэтов, талантливых людей, которые вносят вклад в сохранение и развитие культурного многообразия России", а также добавил, что оргкомитет планирует выпустить целую серию подобных антологий, включая Антологию современной детской литературы народов России и Антологию современной прозы.

Единство непохожих



Ответственный редактор Антологии детской литературы народов России Алия Каримова сообщила участникам заседания, что следующий том серии уже давно перестал быть задумкой и превратился в реальность. Материал для книги, включающей стихотворные произведения, прозу, фольклор и пьесы, практически готов.

"Мы уже собрали весь основной материал. Туда вошли 53 национальные литературы, около 200 авторов и переводчиков с национальных языков. Мы все стремимся передать детям самое важное в нашем мировоззрении, некие культурные коды, которые останутся с ними на всю жизнь. По этой антологии можно увидеть, что волнует конкретный народ, какие черты характера он стремится воспитывать в подрастающем поколении", — сказала Каримова.

По ее словам, в книге собраны произведения авторов самых разных вероисповеданий и традиций. Именно это смешение позволит детям понять и принять многообразие окружающих их традиций.

Каримова также обратила внимание на то, что антологию необходимо широко презентовать не только в столице, но и в регионах.

Многообразие прозы



Картина национальных литератур была бы не полной без Антологии прозы народов России. Канта Ибрагимов, писатель, председатель региональной общественной организации "Союз писателей Чеченской Республики", который является ответственным редактором третьей антологии, сообщил, что книга будет готова к началу следующего года.

"На сегодняшний день собрано более 70% материалов от региональных редакционных советов, сейчас идет активная подготовительная работа. В начале следующего года Антология прозы народов России будет издана", — пояснил Ибрагимов.

По его мнению, имена современных авторов должны пропагандироваться на федеральном уровне, произведения переводится на иностранные языки, а создание антологий будет способствовать "взаимному согласию, межнациональному взаимопониманию и объединению народов России".

"Сегодня в регионах есть достойные писатели, литература, словом, есть, что показать", — сказал Ибрагимов.

Предложения на будущее



Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой назвал создание "Антологии современной поэзии народов России" "большим прорывом", поскольку последние 25 лет слишком мало внимания уделялось национальным литературам. Он также выступил со встречным предложением оргкомитету.

"Я бы обратил внимание на драматургию. Для народов России национальный театр — это очень важное место. Сделать том, посвященный драматургии, было бы не лишним", — сказал Швыдкой.

По его словам, продвигать антологию стоит разнообразными способами, например, объединить усилия поэтов и композиторов, чтобы создать популярные песни, организовать поэтические чтения при участии известных артистов на телевидении и радио. Советник президента РФ по культуре Владимир Толстой предложил создать электронную версию книги.

При этом ответственный редактор Антологии детской литературы народов России Алия Каримова подчеркнула, что сейчас существует большая проблема с переводчиками с национальных языков. "С ними работа должна быть продолжена, необходимо предусмотреть образовательную программу", — заключила она.