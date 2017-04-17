Пресс-служба Усманова опровергла сообщения о выплате налогов за рубежом

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пресс-служба миллиардера Алишера Усманова опровергла слова оппозиционера Алексея Навального, заявившего, что бизнесмен платит налоги за пределами России.
"Ловко используя дешевые приемы выдергивания из контекста цитат и разрозненных фактов, он (Навальный – ред.) подгоняет картину под удобные ему популистские объяснения. При этом Навальный не смог удержаться и снова соврал, что Алишер Усманов — резидент Швейцарии и не платит налоги в России", — сообщили в пресс-службе Усманова.
Там также заявили, что сделку с передачей участка с домом фонду "Соцгоспроект" уже подробно прокомментировали, добавить здесь нечего. "Вся риторика Навального построена на манипуляциях и лжи, и вести с ним дискуссию в публичном поле считаем возможным только в рамках судебного процесса, который будет рассматривать факты", — подчеркнули в пресс-службе Усманова.
Усманов на прошлой неделе подал иск к оппозиционеру и к возглавляемому им Фонду борьбы с коррупцией. По словам бизнесмена, Навальный "перешел красную линию", обвинив его в коррупционных связях с Медведевым, теневых схемах получения прибыли и "ограблении" своих же сотрудников, якобы работающих за копейки. В Фонде по борьбе с коррупцией Навального в ответ заявили, что "будут рады" встретиться с юристами миллиардера в суде. Люблинский суд Москвы рассмотрит иск миллиардера о защите чести и достоинства 18 мая.